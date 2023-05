Jimena Barón denunció que fue acosada en América TV: a quién apuntó

Jimena Barón vivió un desesperante momento en los estudios de América TV, tras su visita al programa de Fer Dente.

Jimena Barón denunció una grave situación que vivió cuando salía de los estudios de América TV, luego de haber asistido a Noche al Dente (América TV), el programa conducido por Fer Dente. Lo que comenzó como una noche de trabajo bastante disfrutable, terminó siendo una película de terror para la cantante, quien una vez que llegó a su casa, grabó un video con un furioso descargo que luego compartió en sus redes sociales.

Al comienzo del clip, Jimena reveló que la pasó muy bien en el programa, pero que al salir del estudio, se desató un episodio de "locura total". La intérprete de La Cobra contó que cuando estaba esperando un auto para volver a su casa, varios periodistas del canal la atacaron ferozmente. Además, agregó que Melisa, una mujer de su equipo que la estaba acompañando, fue acosada e incluso golpeada.

"La pasé increíble en el programa de Fer, pero fue una locura total lo que pasó a la salida. No sé recuerdo que me haya pasado algo así. Yo freno siempre a dar notas, intento respetar el laburo de una persona que viene a hacerte una entrevista y que te está esperando para hacerte preguntas. Eran las 12.15 de la noche, yo sabía que Momo estaba en casa despierto y que no se iba a dormir hasta que yo llegue", comenzó. Y agregó que, a pesar de que les dijo a los periodistas que estaba muy apurada por regresar a su casa para que su hijo se durmiera, siguieron atosigándola a preguntas.

La situación se descontroló tanto que, de repente, todo se transformó en violencia física y verbal. "De repente, la buena onda se convierte en que te empiezan a pelotudear, a decir: 'Ay, ¿querés que hablemos de tu música? Si hablamos de tu música, frenás'. Todo maltrato y violencia. A Mili, que labura conmigo, le pegaron un codazo en la costilla y le golpearon el auto al chabón del Cabify que me iba a traer a casa, que después se fue a América a hacer una denuncia", sumó Barón.

Por último, destacó que había ido muy ilusionada al canal, ya que el programa de Dente, a diferencia de otros, es un espacio en el que se siente cómoda para ser entrevistada. Sin embargo, la actitud de los periodistas le resultó imperdonable: "Me recontra forrearon y golpearon un auto en el que yo estaba adentro. Una locura total, no sé qué carajo van a decir mañana, pero fue espantoso lo que pasó. Estoy hasta las pelotas de que boludeen minas, porque son seis machos, te boludean y no pasa nada".

