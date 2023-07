Jey Mammon rompió el silencio tras la protesta de Lucas Benvenuto contra los Martín Fierro

El joven que denunció al exconductor de La Peña de Morfi repudió su presencia en los Martín Fierro. El descargo del humoristas tras la ceremonia.

Jey Mammón quedó en el ojo de la polémica por su participación en los premios Martin Fierro. El exconductor de La Peña de Morfi había adelantado que iba a participar de la ceremonia porque su programa estaba nominado. Al comenzar el evento, el humorista no estaba en el salón y más de uno respiró aliviado. Pero, aunque más tarde para evitar a la prensa, el humorista dijo presente.

"¿Vos me preguntás de verdad si quiero ir a los Martín Fierro?" No hay nada más lejos para mí hoy que pensar en La Peña de Morfi. Pero, ¿Sabés qué? Voy a sentarme en la mesa del programa porque no hay nada más merecedor que esa nominación", adelantó el músico en el mano a mano que le concedió a Flor de la V. La exfigura fue suspendido por Telefe luego de que la denuncia por supuesto abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto salió a la luz.

De hecho, Benvenuto se encargó de repudiar su presencia en la ceremonia organizada por APTRA. El joven patinador realizó un vivo en Instagram cuestionando la participación de Jey: le puso cinta en la boca y levantó tres carteles que decían “Los derechos del niño no deben ser vulnerados”, “Jamás” y “Con los niños no”

Lucas se mostró muy conmovido, fue rompiéndolos uno a uno y terminó aplaudiendo. Después de unos cuantos minutos de silencio y se abrazó a sí mismo. A los minutos, se levantó, fue a buscar un champán, se sirvió y rompió nuevamente los papeles. “Muchas gracias. Muchas gracias. Esta huelga silenciosa de lo que vieron anteriormente es a favor de mí y de todas las personas que sobrevivimos ante un abuso y que vamos a sobrevivir ante un abuso porque lo que está pasando hoy en nuestro país es que están queriéndonos inculcar es que está bien tener relaciones con un menor de edad. No, no está bien tener relaciones con un menor de edad”, subrayó Lucas en una segunda trasmisión.

Fue así que los cronistas de diferentes medios aguardaron a Jey a la salida de hotel Hilton y le preguntaron sobre la acción que llevó adelante el joven que lo denuncia (La causa prescribió en 2021). “Si bien no vine con intenciones de hablar de ese tema en particular, me parece un tema bastante serio como para banalizarlo junto cuando viene pegado a la pregunta y la frivolidad de los Martín Fierro”, señaló Mammón, en diálogo con Mañanísima.

“No estaría bueno mezclarlo con eso y menos con un vivo de Instagram”, completó la exfigura de Telefe. Luego hizo un análisis sobre el comportamiento del resto de los presentes a su llegada y se refirió al llamativo momento en el que quedó solo en la mesa de La Peña de Morfi.

Coco Sily contó lo que no se vio de Jey Mammón en los Martín Fierro

Pasada la gala de los Martín Fierro, las repercusiones en torno a la presencia de Jey Mammón siguen creciendo y no fueron pocas las celebridades que se animaron a romper el silencio con sus impresiones sobre el escándalo que se inició a raíz de la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto. El día después de la fiesta, el humorista Coco Sily -quien ganó junto a Carla Conte y Diego Golombek el premio a Mejor programa Cultural/Educativo por el programa Noche de mente (Televisión Pública)- ventiló una fuerte declaración sobre lo que no se mostró de Mammón en el evento.

En diálogo con Desayuno americano, el humorista que disfruta de su incipiente romance con la animadora infantil Cecilia "Caramelito" Carrizo respondió a las filosas preguntas de Carlos Monti, quien le preguntó por el controvertido exconductor de La Peña de Morfi: "¿Te cruzaste con Jey Mammón?, ¿lo fuiste a saludar, lo saludaste, se saludaron?". Sin titubeos, Coco respondió: "No lo saludé porque lo vi sobre el final. No sabia dónde estaba y lo vi sobre el final, pero vi que estaba ahí y que fue bastante más natural de lo que yo me imaginaba. Uno a veces tiene expectativas de lo que puede llegar a pasar en un momento tenso y yo lo viví como algo muy natural".

"Vi mucha gente acercarse a saludarlo", agregó, profundizando en lo que no se mostró en torno a la interacción de Jey Mammón con los famosos en la gala de los Martin Fierro. Por último, cuando la conductora remarcó lo delicado del momento que se vivió en los Martín Fierro, Sily remarcó: "Es difícil este tema porque cada uno tiene su opinión".