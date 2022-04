Jey Mammón rompió el silencio tras conocerse que conducirá La Peña de Morfi: qué dijo

Jey Mammón rompió el silencio y habló sobre su pronta llegada a la pantalla de Telefe por partida doble.

Jey Mammón rompió el silencio luego de que se confirmara que fue elegido por Telefe para ocupar el lugar de Gerardo Rozín al frente de La Peña de Morfi. El conductor se mostró muy emocionado por la decisión del canal de las pelotitas, a donde llegó luego del éxito que fue Los Mammones durante el 2021 en la pantalla de América TV. Te contamos qué dijo sobre el nuevo desafío que le espera en la señal de ViacomCBS.

Jey Mammón sin dudas fue uno de los conductores más importantes y exitosos del 2021. Es que el humorista encontró un espacio ideal al frente de Los Mammones por América TV en un late night en el que supo combinar el humor, la música y la emoción en entrevistas con los más variados personajes. Su buen desempeño también fue recompensado por los espectadores, convirtiéndolo en el programa más visto del canal del Grupo América durante buena parte del año. Esto permitió que Telefe se volviera fijar en él y le propusiera volver a la señal en la que supo debutar en la televisión.

Mucho se especuló sobre cómo sería la vuelta de Jey al canal de las pelotitas y parecía que la confirmación no llegaba más, pero en las últimas horas la misma fue por partida doble ya que no conducirá uno sino dos programas. Por un lado se ratificó que pronto debutará Show Mammón y también se supo que ocupará el lugar de Gerardo Rozín al frente de La Peña de Morfi tras su muerte. Si bien se habló mucho y se rumoreó con distintos presentadores, lo cierto es que finalmente la conducción del clásico de los domingos al mediodía quedarán en manos de Jey.

Y el humorista no dudó en mostrar toda su felicidad con este importante desafío que pronto deberá encarar. "Gracias estoy feliz!!!", comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter, donde reposteó la bienvenida que le dio Telefe. En ese sentido, el ex Los Mammones agregó: "Muy pronto Show Mammon por Telefe y gracias por confiar en mí para La Peña de Morfi". "Me siento honrado y espero de corazón estar a la altura. Gracias a todos por sus mensajes de amor", cerró el Jey en su posteo, muy contento con la oportunidad que tendrá en Telefe.

Cómo será Show Mammón

El ciclo que tendrá como protagonista a Jey Mammón se llamará Show Mammón, ya el nombre deja en claro que la presencia del humorista será la esencia del programa. Esta apuesta se basará en una combinación de entrevistas a famosos, música y humor, condimentos presentes en una gran cantidad de proyectos que el artista ha desarrollado a lo largo de su carrera. Tal es la confianza del canal de las pelotas en Mammón que le dará su espacio del prime time para que despliegue su talento.