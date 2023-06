Jésica Cirio reveló detalles de la cirugía estética que se hizo: "Por dentro"

Jésica Cirio se sometió a un nuevo tratamiento estético: todos los detalles sobre su intervención.

Jésica Cirio reveló detalles de la cirugía estética que se hizo en sus partes íntimas recientemente. Se trata de un procedimiento que se realiza para rejuvenecer la zona, especialmente para aquellas mujeres que pasaron por partos, menopausia u otros procesos hormonales que modifican el cuerpo. Lejos de esconderlo, les contó a sus seguidores de las redes sociales la razón por la que decidió hacerse esta intervención y cómo fue el proceso.

La modelo contó a través de sus historias de Instagram cuál es el proceso que se hizo en el quirófano y dio detalles sobre su experiencia. “Me estoy tomando la presión porque en un ratito nada más entro a quirófano a hacerme una pequeña intervención que ahora les voy a contar de qué se trata”, comenzó.

Minutos después, agregó: “Ahora sí, ya salí de la intervención, fueron 15 minutos, muy rápido. Me hice un láser en las partes íntimas que ayuda a rejuvenecer”. Además, agregó que "también ayuda a mejorar la piel" y que se lo hace todos los años, al menos una vez por año. "También nos tenemos que cuidar por dentro. Me parece que es algo que hay que mantener y cuidar", sumó.

Por último, lanzó un mensaje de concientización sobre los procedimientos estéticos, en referencia a la delicada situación de salud que Silvina Luna está viviendo actualmente, tras la mala praxis que el doctor Aníbal Lotocki. “Siempre que nos vamos a hacer una intervención estética, hacerlo con un cirujano o médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar. Si quieren pueden hacer consultas sobre eso, tiene muchísimos beneficios. Estoy haciendo esta historia porque con todo lo que está pasando me parece que está bueno ser conscientes”, concluyó.

La palabra de Sandro Abraldes, el fiscal de la causa que Silvina Luna le inició a Aníbal Lotocki

Silvina Luna no fue la única afectada por la mala praxis de Lotocki. Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefy Xipolitakis y Cristian Zárate también sufrieron graves consecuencias sobre su salud. En este marco, Sergio Abraldes, el fiscal encargado de la causa, explicó en diálogo con El Noticiero de la Gente (Telefe): "La insuficiencia renal fue muy tenido en cuenta por la fiscalía porque formaba parte de su hipóteisis de acusación y también de las querellas".

En cuanto al producto que Lotocki les aplicaba a sus pacientes, detalló que "se hablaba de una suerte de fabricación de un producto casero sobre el metalcrilato aplicado". "Lo que estaba claro es que el producto que él decía que les había inyectado no fue lo que les puso. Los tiempos de la Justicia son eternos, me pongo en el lugar de la víctima y no puedo dejar de ser completamente empático", concluyó el fiscal.