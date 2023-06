Fiscal de la causa de Silvina Luna vs. Lotocki reveló la cara más cruel del médico: "Fue una tortura"

Sandro Abraldes es el fiscal de la causa que tiene al doctor Aníbal Lotocki como procesado, aunque sin estar encarcelado y aún ejerciendo la medicina. Todos los detalles sobre el caso Silvina Luna.

Mientras Silvina Luna está internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano por las consecuencias cirugía que le hizo Aníbal Lotocki en 2011, el periplo de la causa por este hecho cotinúa y fiscal Sandro Abraldes dio inofrmación desconocida sobre la misma. El funcionario brindó todos los detalles referidos a la causa que pone al médico como culpable, pero sin condena firme y con posibilidad de que siga trabajando en su consultorio.

"La insuficiencia renal fue muy tenido en cuenta por la fiscalía porque formaba parte de su hipóteisis de acusación y también de las querellas", explicó Abraldes en diálogo con El Noticiero de la Gente, conducido por Germán Paoloski en Telefe. No solo Silvina Luna denunció a Lotocki, sino que hay otras víctimas como Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefy Xipolitakis y Cristian Zárate, quien murió en 2021 tiempo después de someterse a una cirugía.

"Se hablaba de una suerte de fabricación de un producto casero [sobre el metalcrilato aplicado]. Lo que estaba claro es que el producto que él decía que les había inyectado no fue lo que les puso", aseguró el fiscal, teniendo en cuenta que no coincidió la cantidad de metalcrilato que compró Lotocki con lo que aplicó. "Los tiempos de la Justicia son eternos, me pongo en el lugar de la víctima y no puedo dejar de ser completamente empático", sostuvo.

En un momento de la entrevista, Abraldes recordó las palabras del médico en la instancia del juicio que se llevó a cabo años atrás. "Él no solamente declaro, sino que se sometió a las preguntas de las partes. Yo les puedo decir como fiscal que la posición que tomó fue patética para las víctimas, fue lamentable y en eso pusimos mucho énfasis en el alegato. No solamente no asumió ninguna clase de responsabilidad, isno desde el punto de vista personal entró en cierta revelación de las intimidades de la víctima, si una se sentía gordita, si la otra flaquita. Realmente su declaración fue una tortura para las víctimas", señaló de manera contundente. Cabe destacar que todavía no se dictó cuándo será la condena firme para Lotocki.

Silvina Luna: revelan otra buena noticia sobre su salud

Silvina Luna se despertó de su estado de coma y habría reconocido a su hermano. La modelo sigue internada en el Hospital Italiano en el área de terapia intensiva. Tras haber pasado 15 días sedada y con un respirador, finalmente despertó e incluso se dice que recuperó la consciencia y reconoció a Ezequiel, su hermano, quien estuvo a su lado durante todo este tiempo.

Luna fue ingresada de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva luego de haber contraído una bacteria en los pulmones. El jueves 29 de junio, Ángel de Brito y Mercedes Ninci anunciaron que, milagrosamente, se despertó. "¡Buenas noticias! Anoche mientras hacíamos LAM extubaron a Silvina Luna. Los médicos querían ver cómo pasaba la noche. ¡Ya está consciente y hablando! ¡Pasó una buena noche!", publicó el conductor en su cuenta de Twitter. Ahora, se supo que se comunicó con su hermano.

"El rumor es que ella se habría despertado y habría reconocido a su hermano Ezequiel. Esa noticia habría sido celebrada en todo el cuarto piso", anunció la cronista de A la Barbarossa (Telefe). Sin embargo, aclaró que hasta ahora son solo rumores, ya que "todavía un parte oficial de la salud de Silvina Luna porque esta es la decisión de su familia".

Por su parte, Pía Shaw leyó el mensaje que la familia de Luna envió, tras los pedidos por un parte médico: "El mensaje dice: 'Por el momento no va haber un parte médico porque no contamos con la autorización de la familia para brindar información. Entendemos el pedido, pero nuestra misión es asegurar la privacidad de los pacientes y sus familias. Tenemos agendados todos los contactos y vamos a avisarle cualquier novedad en este sentido'".