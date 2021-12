Iván de Pineda tiene coronavirus y Telefe reveló qué pasará con Pasapalabra

El conductor del ciclo deberá aislarse hasta cumplir la cantidad de días indicada por el protocolo. En el canal ya tiene una estrategia.

Iván de Pineda dio positivo de coronavirus, por lo que todos los seguidores de Pasapalabra, programa que lleva adelante desde hace años, se revolucionaron por la incertidumbre acerca del futuro de su ciclo de preguntas y respuestas predilecto. Desde Telefe, dieron información sobre la decisión que tomaron ante esta noticia.

El canal de las pelotas no le habría dado demasiada importancia al diagnóstico del modelo, según informó Infobae, ya que habría una cantidad suficiente de programas grabados con anterioridad como para cubrir las emisiones hasta fin de año. Así, los fanáticos Pasapalabra volvieron a respirar, con la seguridad de que podrán continuar disfrutando de la propuesta de Telefe.

Iván de Pineda condujo el programsa en El Trece desde enero del 2016 hasta el año pasado. En marzo de este año, el modelo y presentador se pasó a la competencia y logra mantener los altos niveles de audiencia que marcaba en el anterior canal. Si bien 100 Argentinos Dicen, ciclo conducido por Darío Barassi que compite de manera directa con Pasapalabra, es un adversario fuerte; de Pineda y su rosco no bajaron las expectativas de los directivos del canal.

Iván de Pineda sobre el pase de canal

"Me parece que es parte de la disciplina de la cual nos desarrollamos. Son situaciones que se van generando y que, de alguna manera u otra, desembocan en ciertas decisiones y no tienen por qué estar enfrentadas todo el tiempo, sino que son una sucesión de situaciones y la verdad que estoy muy contento", enunció de Pineda, en diálogo con Clarín.

El conductor continuó en alusión a su manera de ver los rumbos que toma su profesión: "Yo nunca pienso en términos de finalizaciones, sino en términos de comienzos. Trato de ver las cosas desde otro lugar. No solo por etapas, sino por nuevos comienzos. Veo más aperturas que cierres. Lo veo de otra manera".

"No hay otra faceta ni otra cara ni hay un secreto. De la misma manera que me ves en el programa me vas a ver cuando se apaga la cámara y me encontrás en la calle o me toca interactuar con los miembros del equipo de producción y del equipo técnico", continuó Iván sobre la espontaneidad con la que asegura mostrarse ante las cámaras.

Hacia el final de ese reportaje, reveló: "A mí me encanta estar conectado con todo lo que sucede en mi vida laboral o profesional y con mi mujer, con mi familia. Siempre fui así de chiquito, me gusta estar conectado".