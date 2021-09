Internas en El Trece: Rada denunció que le hacen pagar "derecho de piso"

Rada se quejó de que en su debut en la pantalla de El Trece con Match Game no se la hicieron nada fácil y reveló que le hacen pagar "derecho de piso".

Agustín Rada Aristarán debutó en la pantalla de El Trece con Match Game hace una semana y pese a la alegría de su nueva faceta denunció que todavía tiene que pagar derecho de piso. El mago y humorista recibió muchas críticas y comentarios negativos por ser nuevo en la televisión y por haberle "robado" el horario a Darío Barassi, que debió mudar el exitoso 100 argentinos dicen a las 18.30 pese a las quejas de su conductor.

Todo comenzó cuando se supo que 100 argentinos dicen iba a salir del horario de las 14.30 para dejarle su lugar a Match Game, el nuevo programa de Agustín Rada Aristarán. Viejos conocidos, Rada y Darío Barassi comenzaron a dispararse humorísticamente con todo. Pese a la reconocida excelente relación que los une, el mago prefirió despejar públicamente cualquier tipo de dudas al respecto: "Nos recontra queremos". Pero además, Rada tuvo que ausentarse unos días del programa por ser contacto estrecho de coronavirus, momento en el cual se especuló con su salida del canal y que había sido desplazado por el Pollo Álvarez.

En diálogo con Pablo Montagna por Pasa Montagna (Radio Rivadavia), Rada Aristarán apuntó contra quienes lo criticaron: "Si sabés que soy el nuevo en la televisión ¿Por qué me escupís? Hay que sacar la idea de que hay que pagar el derecho de piso. No seamos forros, ya está, es viejo eso". En ese sentido, el humorista también reconoció que lo sorprendió llegar al horario donde Barassi ya estaba bien instalado y que los fanáticos del conductor sanjuanino no se la hicieron nada fácil al principio.

"Se me vino un montón de gente puteándome a mí porque le quité el horario", contó Rada, al tiempo que consideró que son "las reglas del juego" y que él no es quien decide eso. "Si lo decidieron así es porque creen que es lo mejor y vamos con todo", siguió el conductor de Match Game. Para cerrar, Rada explicó que le sorprendió que le pegaran el día del estreno. "Pensé: ‘¿Qué hice tan mal?’. Es un bajón eso. Está demodé ser un sorete. Deberíamos ser un poco más buena onda todos", concluyó el mago y humorista, y ahora conductor.

Por qué cambió de horario el programa de Darío Barassi, 100 argentinos dicen, por El Trece

La señal de El Trece decidió emitir este ciclo cuatro horas más tarde cada día: en vez de a las 14.30, ahora empieza a las 18.30. La razón fue que necesitaban reforzar esta última franja, ya que no tenía un buen rating y solía ser superada ampliamente en la competencia directa por las novelas extranjeras de Telefe. Sin embargo, el debut del sanjuanino en dicho momento del día no fue el esperado y tuvo una audiencia un poco más baja que en su etapa previa.