Internas en el "Cantando 2020": Nacha trató de urracas a las panelistas de Ángel de Brito.

En un intento por mejorar os números de rating, el "Cantando 2020" está priorizando los escándalos chispeantes entre los participantes y los jurados. De manera totamente inesperada, Nacha Guevara protagonizó un filoso cruce con las "angelitas" de Ángel de Brito. "Se nota que lo tenías atragantado", lanzó el conductor de ambos programas, luego de los insultos de la actriz.

Los últimos días se filtró el rumor que Nacha era más benévola en las devoluciones de Lizardo Ponce, porque este la ayudaba a administrar sus redes sociales. El comentario lo lanzaron las panelistas de Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana" (El Trece), en especial Karina Iavícoli que agregó: "La ayuda como me podría ayudar a mí, porque no la tengo clara con las redes. Entonces siempre la devolución es más amorosa".

De su lado, el influencer Lizardo Ponce negó rotundamente la versión que trascendió en su cuenta de Twitter: "Jamás en la vida hablé de redes sociales con Nacha Guevara. No sé de dónde sacan la información pero es falsa". Indignada, Guevara aprovechó el momento de devolución a la pareja de Jey Mammón para administrar un filoso descargo contra las periodistas.

"Voy a hablar con Lizardo cuando venga para que me diga en qué me está ayudando, porque las urracas, los urracos y les urraques están diciendo que yo le 'chupo las medias' para que me dé seguidores", sentenció Nacha. De Brito no se quedó callado y defendió a las mujeres de su magazine: "¿Estás hablando de mis panelistas, de mis angelitas?".

Picante, la artista declaró: "¿Yo nombré a alguien?". "Fueron las únicas que dijeron eso", señaló el conductor. Harta de las explicaciones, Nacha Guevara arremetió: "Dije urracos también y urraques, así que están todos incluidos. No son solo ustedes, pero ustedes lo han dado a conocer, ahora bánquensela". Sin escaparle a la tensión del momento, el conductor del "Cantando" cerró el cruce con un implacable: "Si hay algo que hacemos es justamente bancarlos a todos ustedes. Se nota que lo tenías atragantado y lo querías largar".