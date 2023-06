Internas en América TV: el tenso momento que se vivió en Intrusos

Durante la última emisión de Intrusos se produjo un intenso debate. La reacción de Flor de la V que incomodó a todos.

Los problemas en América TV parecen no tener fin. Luego de que Jorge Rial contará detalles sobre los inconvenientes que tiene Marcelo Tinelli para llevar adelante sus planes como gerente artístico de la señal, este jueves se vivió un momento muy incómodo en Intrusos por un debate sobre la entrevista que Aníbal Lotocki le dio a Telenoche.

El cirujano habló con el histórico noticiero de El Trece debido al preocupante estado de salud de Silvina Luna. Lotocki fue condenado a 4 años de años de prisión (el fallo no está firme) por las lesiones graves que le ocasionó a Silvina y a otros pacientes. Durante el reportaje, el doctor se desligó de sus responsabilidades y sus palabras generaron un rechazo casi unánime.

Fue así que en Intrusos repasaron algunos fragmentos de la entrevista. "Los protagonistas de la jornada de anoche fueron Nelson y Dominique, que fueron muy criticados", sostuvo Flor de V. Pero el punto de vista de la conductora desató una inesperada reacción en uno de sus compañeros. "Siempre el que hace la nota es criticado. La verdad es que consiguieron la nota y la hicieron impecable".

"No, no consiguieron la nota", remarcó Flor y Pablo Layus se sumó para apoyarla: "No, consiguieron. La ofrecieron ellos". De inmediato, Maite Peñoñori intervino para aclarar la situación, ya que su esposo fue el encargado de gestionar la entrevista de Aníbal Lotocki en el noticiero nocturno de El Trece: "No, la ofreció Pablo. No inventes". "¡Nos ofrecieron la nota, Maite!", insistió Layus. "Nosotros no la quisimos hacer", enfatizó Florencia.

"Pero la de Telenoche no fue ofrecida, te lo digo porque la sacó mi marido y llamó él para buscarlo", explicó Peñoñori. Luego, Layus reveló por qué la producción de Intrusos decidió no darle el espacio al cirujano. "Acá decidimos nosotros no hacer la nota, porque nosotros comprobamos con el tiempo que él aprovecha estas cosas para salir a hablar y después tiene más pacientes", indicó.

"Para mí, en mi opinión, era la nota. Nosotros acá como programa decidimos no hacerla, pero para mí estaba buena la nota", afirmó Pampito y recibió una tajante repuesta de la conductora: "Cuando tengas tu programa, lo vas a hacer". Tras la tensión inicial, el panelista intentó salir de la incomodidad: ¡Claro! ¡Obvio!". "Para mí, era extremadamente delicado, a mí me gustó la decisión que tomó la producción. Yo entiendo, pero hay ciertos límites que, particularmente, no quiero pasar", concluyó De la V.

El histórico locutor de Intrusos se despidió del programa

Héctor Rossi fue el locutor de Intrusos por casi 15 años. Llegó en 2003 y se convirtió en al voz oficial del programa que comandaba Jorge Rial. Su primer paso por el ciclo terminó en 2016, retomó el año pasado y este jueves se volvió a despedir del histórico show de América TV por un inesperado motivo.

"Hoy es un día bastante especial para los compañeros de Intrusos porque Héctor se va del programa porque tiene otros compromisos, y el programa va a cambiar de horario", anunció Florencia de la V. "Sos un compañero que voy a extrañar muchísimo, por todo lo que le das al programa, tu energía, buena onda, por estar acompañándome. Para mí fue un desafío muy importante entrar en Intrusos y desde que vos ingresaste, fuiste un apoyo muy intenso para mí, me sentí muy protegida. Me encanta trabajar con vos y espero que la vida nos vuelva a cruzar", sostuvo la conductora, visiblemente emocionada.

"Yo estoy acostumbrado a irme de lugares y volver, por eso se que, en cualquier momento, estamos de nuevo juntos. Yo acepté volver a Intrusos porque quería trabajar con vos", destacó Héctor y añadió: Yo me había ido de este programa, era una etapa terminada. Pero le insistí mucho a Fernanda Merdeni, porque creo en los vínculos y en mirar a la gente a los ojos. Es algo que se dio con vos, porque no te conocía, vine un día antes del aire mío, para que me conocieras vos a mí".

"Sobre todo lo que se da con la gente que nos mira y con todos ellos, que los conozco hace tantos años. Fue una decisión personal volver a Intrusos; ahora tengo otras cosas y se me dificulta mucho. Y no me gusta fallar, si no puedo dar el cien prefiero correrme. Pero estoy para cuando me necesiten. Los voy a extrañar", completó. Cabe mencionar que, próximamente, Intrusos cambiará de horario por la llegada de Mariana Fabbiani con DDM, y pasará de estar a las 13:00 a las 12:30.