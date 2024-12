Insólito: una histórica figura de C5N pegó el portazo para irse a A24.

Una histórica figura de C5N pegó el portazo en el canal y decidió abandonar su puesto de trabajo para irse a A24, un canal completamente diferente ideológicamente. La noticia generó gran controversia, sobre todo luego de que el protagonista de la historia contara los motivos por los que tomó esta decisión.

Se trata de Guillermo Favale, el periodista a cargo de Argentina en vivo, uno de los programas más vistos del canal. El conductor había formado parte de la señal durante 11 años, pero de un día para el otro decidió dejar este puesto para perseguir otro proyecto en A24, según confirmó el periodista Pablo Montagna.

"Siempre es difícil irse de un lugar, pero la vida continúa. Yo quiero agradecer a quiénes me convocaron para formar parte de esta programación hace 11 años", empezó por decir Favale en la última emisión de Argentina en vivo de la que formó parte. Luego, siguió: "Naturalmente, los ciclos se cumplen. Los ciclos de la vida, personales y profesionales, cambian los desafíos y la visión de la propia vida, y uno siente que hay que poner un punto final".

En este marco, el periodista continuó: "Lo único que tengo para C5N son agradecimientos. En estos tiempos duros nos tocaron vivir diferentes momentos, pero nos fortaleció. Me llevo la relación con los seres humanos, muchos amigos de este canal, y el cariño del público". Por último, precisó sobre los motivos de su salida: "Este año empecé a sentir que el ciclo se cerraba. Me tomé dos semanas de vacaciones para pensarlo, pero me di cuenta que no. Después de pensarlo dije 'es un ciclo que se cerró', hay que poner un punto final, no hay que estirar los ciclos. El punto lo tiene que poner uno antes de que lo ponga la vida

Papelón al aire de A24: apareció un "video íntimo" en pleno programa en vivo

Una insólita situación tuvo lugar al aire en A24, cuando todo el equipo del programa Edición Extra apareció un video íntimo en pleno vivo. Aunque quisieron sacar la pantalla rápido, no lograron que pasara desapercibido y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El suceso tuvo lugar en el programa que conduce Fabián Doman, quien no tuvo nada que ver con lo sucedido. Mientras estaban tratando uno de los temas del día, quisieron compartir pantalla para hacer una búsqueda en vivo relacionada, pero las sugerencias de Google arrojaron rápidamente una página con contenido para adultos, en donde se publican videos íntimos, lo que quiere decir que podría haber sido visitada por el usuario que estaba en internet y que también se encontraba al frente de las imágenes que salieron al aire.

Los demás integrantes del equipo no se percataron de este detalle y siguieron hablando del tema sin darle importancia al percance. Sin embargo, desde la producción sacaron con rapidez la imagen de la pantalla grande que se refleja por detrás del escritorio. Por el momento, ninguno de los que estuvieron presentes en la situación dieron declaraciones al respecto y parece que quedará como un incidente y nada más.