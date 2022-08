Insólito pedido de Marley a una participante de La Voz Argentina: "Con mucho gusto"

El conductor de televisión recordó que la joven era niñera y le hizo una tentadora oferta. Marley dialogó en vivo con una miembro del equipo de La Sole.

Marley le hizo un insólito pedido a una de las participantes de La Voz Argentina en relación al cuidado de su hijo Mirko. El conductor de televisión le propuso a la joven que sea la niñera del niño y ésta le respondió de manera sorprendente.

Emilia y Andrea interpretaron la canción All of Me de John Legend en su batalla y Soledad Pastorutti debió elegir entre una de ellas para que continúe en el concurso. Cuando finalizó la presentación de la jóvenes, quienes fueron ovacionadas por el público, Marley charló con ellas obre su vida y en ese momento se le ocurrió hacerle su oferta a Andrea.

"Ah, vos sos niñera. ¡Yo estaba buscando niñera para Mirko!", soltó el presentador cuando recordó el oficio de la participante. Andrea no dudó un segundo la oferta de Marley y respondió: "Con mucho gusto. ¡Sí, de una!". Marley y todos los presentes en el estudio de TV se rieron por la situación que se había creado y luego Pastorutti tomó su decisión: Andrea fue escogida para continuar en el concurso.

"Ganaron las dos porque realmente fue muy parejo. Fue muy lindo. Pero sigue en La Voz Argentina, realmente se me hace difícil y a medida que los conozco más, más me cuesta, pero quien sigue es Andrea", enunció la cantante oriunda de Arequito.

Marley sobre su relación con Mirko y su futura hija

Marley confirmó hace algunas semanas que será padre por segunda vez y dio a conocer cuál fue la reacción de Mirko ante esta noticia. "Antes de contactarme con el mismo lugar en Estados Unidos donde nació Mirko, le pregunté si quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí ya que en su escuela muchos de sus compañeros ya tenían hermanos", comentó el conductor de TV en diálogo con Caras. "Me gusta Milenka, que significa ‘mi pequeña’ en idioma ruso pero todavía nada está definido", contó Marley sobre el nombre de su futura hija.

"Es un niño sociable, súper dulce y cariñoso: siempre quiere dormir conmigo y después lo tengo que llevar a su cama. Cuando se ríe y tienta lo veo igual a mí", enunció la estrella de Telefe sobre la personalidad de su hijo. Y cerró: "Pero tiene mucha más memoria que yo: apenas escucha algo, lo retiene. Va a un colegio trilingüe, donde aprende alemán, inglés y español".