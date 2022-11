Insólito: Mirtha Legrand entró al programa al ritmo de cumbia y sorprendió a todos

La conductora de El Trece dejó atónitos a todos los presentes por la canción que escogió para ingresar al estudio de su programa. Mirtha Legrand entró con un track de Los Palmeras.

Mirtha Legrand causó sorpresa en su programa de El Trece al ingresar al estudio por la canción que escogió para hacerlo. Se trató de El Bombón Asesino de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras, ante la que la actriz se movía al ritmo con sus brazos.

Las pantallas por las que sale al aire en cada emisión se abrieron y se pudo ver a la madre de Marcela Tinayre con un elegante vestido, acompañada por una de sus asistentes, con la icónica canción de la música tropical de fondo. "Te queremos, Chiqui", enunció la locutora del programa.

"¡Gracias, muchas gracias! Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados. Porque yo, señores, ya soy una leyenda. ¡Y la leyenda continúa!", bromeó la actriz y todos los presentes se charon a reír. "Miren qué bonito lo que tengo hoy. Es un vestido de gasas, con flores y perlas. Una belleza", agregó.

La elección de la canción de Los Palmeras se debió a que los integrantes de la banda darían un show en esa emisión de su programa y Marcos Camino y Cacho estarían sentados en la mesa. "Querida Mirtha, le agradecemos por a invitación y por acompañarnos estos cincuenta años. sus amigos, Los Palmeras", rezaba la carta que la banda le escribió a Legrand en el ramo de flores que le obsequiaron.

Fuerte cruce entre Amalia Granata y Rocío Oliva en el ciclo de Mirtha Legrand

"Perdón que arruine este momento tan hermoso, pero acá no hay que olvidarnos que Maradona –más allá de lo que fue como futbolista, que eso no lo discuto ni me meto- fue un abusador. Abusó de una menor", soltó la diputada en medio de una charla sobre el futbolista. "Igual, ahí… Al no estar él para defenderse. Creo que siempre es bueno escuchar un poco todo", respondió Oliva, en defensa de quien fue su pareja durante años.

La periodista española Pilar Rahola también estaba invitada al ciclo de Legrand e hizo una polémica acotación en esa discusión: "Yo puedo entender que tengas una historia personal de amor, ahí no entro ni tengo nada que decir, pero es evidente que un hombre que fue modelo de futbolista, no fue modelo como ciudadano. Y eso también hay que decirlo porque, al final, vamos a blanquear aspectos de su vida que no son nada ejemplares".

"Más allá de la defensa, están las fotos de él con la chica besándose", concluyó Granata.