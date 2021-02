Siguen los escándalos tras la salida de Jorge Rial y Débora D'Amato.

Mientras Intrusos se renueva y suma incorporaciones pensando en la temporada 2021, la producción del programa recibió un nuevo cachetazo. Tras la salida de Jorge Rial y el despido a Débora D'Amato, una de las caras nuevas que ya había sido nombrada como panelista para esta etapa del ciclo se bajó antes de empezar a salir al aire.

La persona en cuestión no es otra que Mica Viciconte. Mediante su cuenta de Instagram, la influencer y pareja de Fabián "Poroto" Cubero anunció su arribo a otro medio que no es el actualmente conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "Ahora sí, oficialmente les comunico que voy a formar parte de @showattack... Hermoso proyecto y desafío para mí que es trabajar en la radio... ¡Gracias! Los espero de lunes a viernes de 10 a 12 en FM TOP 104.9. Prepará el mate que este lunes ya arrancamos con todo", escribió la protagonista.

De este modo, y teniendo en cuenta que Viciconte había sido nombrada junto a Evelyn Von Brocke como los refuerzos del año 2021, Intrusos tendrá que buscar otra figura que pueda sumarse al staff. En tanto, Jorge Rial sigue al frente de su proyecto con TV Nostra y se muestra muy optimista de cara a lo que viene: lejos de estar en el programa que integró durante 20 años, su futuro se mantendrá en América aunque sin los tintes que manejó hasta hace muy poco tiempo.

Jorge Rial confirmó la participación de Marina Calabró en TV Nostra

Después de una polémica renuncia a Intrusos en el espectáculo, el periodista Jorge Rial está preparando todo para el debut de TV Nostra y compartió con sus seguidores de Instagram la confirmación de Marina Calabró para acompañarlo en las noches de América.

"Estamos en el camino. #TVNostra ya está avanzando. Y les aseguro que es hermosa. Ya está @marinacalabro_ok de vuelta en el equipo", celebró Jorge Rial a través de su cuenta de Instagram en una foto en la que está con la periodista con la que compartió 4 años en la mesa de Intrusos en el Espectáculo.

En la misma publicación, Rial se refirió al nuevo desafío que implica salir al aire en la noche de América con Tv Nostra y tiró algunos palos para Intrusos. "Salir de la zona de confort no es fácil. En un medio donde todos buscan salvarse con un formato, yo decido dejar @intrusos y saltar a algo nuevo. A lo que siento que me va a volver a hacer feliz. A llenarme de adrenalina. A no saber qué es lo que va a pasar cada día. A reconquistar a la gente. A reafirmar los laureles conseguidos en una batalla de 35 años en los medios", comenzó.