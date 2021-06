Insólito: Baby Etchecopar pidió un juicio contra Alberto Fernández

El conductor opinó en el canal América 24 que los 80 mil fallecimientos por la pandemia de coronavirus "ameritan un juicio por lesa humanidad" al Presidente de la Nación.

Baby Etchecopar no descansa en su intento de esmerilar la imagen del Presidente Alberto Fernández y otra vez derrapó en su programa Basta Baby, por América 24. "Con el cemento no se vacuna, Alberto. 80 mil muertos, hermano... Cuando esto termine, creo que amerita un juicio por lesa humanidad. Todos van a tener que presentarse ante la Justicia a ver por qué dejaron morir a 40 mil personas”, opinó con relación a las consecuencias de la pandemia de coronavirus en la Argentina.

“¿Se acuerdan cuando en la época de (Mauricio) Macri decían que el cemento no se comía? Bueno, ahora Alberto parece un albañil. Está inaugurando todo desesperado, pero no se come", insistió el periodista de 68 años con la agresividad y la descalificación que lo caracteriza.

La obsesión de la oposición y de Baby Etchecopar por la vacuna de Pfizer

“¿Por qué no se trajeron las vacunas de Pfizer? Porque desde que Patricia Bullrich pateó el avispero están todos desesperados por los canales queriendo explicar lo inexplicable", profundizó el actor, y agregó que "pero ninguno pudo explicar por qué nos faltan 14 millones de vacunas”.

Más allá de las razones que aportó el oficialismo en reiteradas oportunidades con respecto a la negociación por las dosis de origen estadounidense, Baby Etchecopar aseguró que “necesitamos, como bol… que ponen el cuerpo y se cag… muriendo, que nos digan dónde están las 14 millones de vacunas de Pfizer y quién nos miente".

"¿Saben cuándo viene la vacuna de Cuba? Hasta el año que viene no hay noticias y para ese entonces son 300 mil los muertos", protestó. Y volvió a cargar contra el jefe de Estado duramente: "No sirven para nada. Alberto, ¿no le da vergüenza reírse con 80 mil muertos bajo su tutela, de los cuales le pertenecen 40 mil por ineptitud?”.

“Por no tener las vacunas, con una falta de respeto terrible por la vida. No puede hacer una mueca de risa. ¿Qué le causa gracia? ¿Las tumbas? ¿Las cenizas de los muertos? Es un desastre y además están haciendo campaña con las vacunas", arremetió el comunicador ultraopositor. Por último, Etchecopar aseveró que "no tienen vergüenza y hay que decírselo. Salen a explicar lo inexplicable y a defender lo indefendible porque hasta ahora no dieron ninguna certeza".