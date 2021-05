El relato de Baby Etchecopar que entristeció a América TV.

Invitado a Debo Decir (América TV) Baby Etchecopar contestó las punzantes preguntas de su colega macrista Luis Novaresio en torno a la muerte de su primera esposa y madre de sus hijos, y recordó cómo fue el doloroso proceso que la llevó hasta su partida. "Yo morí con mi mujer", sentenció, con tristeza.

"La mejor persona que conocí en mi vida fue la madre de mis hijos. Yo fui un barrilete y ella tenía la punta del hilo. Después pasan cosas en la vida, viene la abundancia, los buenos sueldos, los buenos autos, y es lindo. Pero cuando no hay nada, era la que salía con un peso para comprarle la leche a mi hijo. Ella salía a pedir fiado. Una leona", aseveró Baby, en diálogo con Luis Novaresio.

Picante, el conductor del talk show quiso profundizar en la herida de Etchecopar con una filosa pregunta: "¿A quién puteaste cuando le diagnosticaron la enfermedad?". "A Dios. Tenía un montón de santos, mientras ella agonizaba yo tiraba los santos a la basura. Para tener un gran llanto se llora todos los días. Con perdón a mi mujer actual que es el amor de este momento, yo morí con mi mujer y renació otro hombre que es el que está enamorado de Silvina, pero nadie lo entiende. Cuando vos estuviste tantos años, 34 años juntos, cuando el otro se muere te morís. Después te reinventás porque sigue el caparazón. Empieza otro tipo, un tipo que viaja, que se da buena vida. Pero el compañero, la lucha, el equipo de cuidar a los hijos, el sacrificio, el frío, la lluvia, se me fue con ella", remarcó Baby.

Por otro lado, cuando le preguntaron quién era la peor persona que había conocido, Baby Etchecopar disparó: "No hay peores personas. Hay personas en sus peores momentos. Una persona que en un momento es terrible, el tiempo le enseña a reflexionar… A veces hasta uno piensa que es la peor persona que conoció. Es la vida… Yo me puse muy contemplativo y mucho más inteligente. Antes yo me creía todo, hasta mis enojos. Todos tenemos un gran complejo de inferioridad en esta carrera".

"¿A quién te faltó abrazar?", indagó Novaresio, a lo que Etchecopar replicó: "A toda mi familia. Mi hermano se fue a la guerra y yo no sabía, un día lo llamaron y no volvió más. A mi mamá, yo soporté su agonía. Mi papá no se dejaba abrazar. A mi mujer, que en el momento que se iba no tuve el coraje de tirarme a abrazarla. Me asusta mucho ver que se van. Tengo un gran problema con las despedidas. Yo estoy en pareja, Silvina siempre me decía que tengo que ir para adelante. Hasta que en enero falleció su papá. Ella perdió al papá y yo a mi amigo. Ahora me entiende lo que son los duelo".