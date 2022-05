Insólita revelación de Jey Mammón sobre el Papa Francisco: "Es un compinche"

El comediante reveló una sorprendente anécdota que vivió con Bergoglio cuando era catequista. Jey Mammón se expresó en La Peña de Morfi en diálogo con un imitador de el Papa.

Jey Mammón sorprendió al relatar un recuerdo con el Papa Francisco que llamó la atención de todos los presentes en La Peña de Morfi. El imitador del ciclo de Telefe personificó a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo y el humorista viajó al pasado, cuando se dedicaba al catequismo.

"Estoy emocionado de verlo. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces que para mí es como un amigo, como un compinche", comenzó Mammón en diálogo con Pato Muzzio en la piel de Jorge Bergoglio. Mammón se desempeñó com catequista durante su juventud, cuando el ahora Papa era Arzobispo de Buenos Aires.

El conductor del canal de las pelotas continuó en alusión a una insólita anécdota que vivió con el Papa, quien le pidió que dejara el piano para que se dedique a la religión: "Esto es verdad. ¿Usted se acuerda que me decía ‘termine con el chingui-chingui’? Yo estaba con el piano y me decía ‘terminala con el chingui-chingui’”. "Pero no terminaste con el chingui-chingui", expresó Muzzio. Y Mammón respondió: "Lo traje a La Peña".

El descargo de bienvenida de Jey Mammón tras su ingreso a La Peña de Morfi

"Yo pienso en algo que es importante para mi, quiero ser egoísta un segundo y pensar que hace diez años exactos, fines de abril principios de mayo, yo estaba empezando en la tele de aire, en La Pelu, de Telefe", comenzó Mammón en los primeros minutos de la nueva temporada de La Peña de Morfi.

Mammón agradeció a las autoridades de Telefe por tenerlo en cuenta para llevar adelante ese emblemático programa y recordó a su fundador, Gerardo Rozín: "Hacer esta peña es celebrar la vida, Gerardo me abrió la puerta de su peña y me abrió las puertas de ese piano haciendo esta séptima temporada. Estoy muy agradecido a Telefe". Y añadió: "Quiero honrarte, Gerardo haciendo tu peña, estoy muy feliz de estar acá con este equipo que va solo. Así que antes de empezar les quiero agradecer".

El humorista aseguró que tendrá su programa propio en la emisora, que se llamará El Show de Jey Mammón y que está en proceso de preproducción. Más allá de dar a conocer esa información, Jey no dio detalles ni de qué tipo de contenidos abarcar sunueva apuesta ni cuándo ésta saldría al aire.