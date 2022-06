Insólita advertencia de Guido Kaczka contra el Gobierno: "Nunca"

Guido Kaczka se metió en un terreno inesperado y advirtió al Gobierno. El conductor de El Trece y un consejo para Alberto Fernández y su gabinete.

Guido Kaczka se metió en un terreno inesperado y decidió "aconsejar" al Gobierno de Alberto Fernández. El conductor de Los 8 escalones del millón habló en Radio Rivadavia y dejó en claro qué es lo que él haría para salir de la crisis: "Si no funcionamos como red, nunca vamos a salir".

"Todos tenemos un día en el que nos sentimos muy frustrados, muy impotentes. Hay otros días que pensamos que la cosa puede mejorar de algún modo. Yo tengo tendencia a pensar para adentro, qué cosa puedo hacer yo lo mejor posible”, aseguró Kaczka. , enumeró cuáles son las acciones que deberían replicar los argentinos: "Mirar hacia adentro. laburar, no quejarse, tratar de cumplir la función que uno tiene y no pelear, o enojarse. Porque, en definitiva, aquellos que tenemos cosas para valorar, tenemos que tener una buena actitud".

Tras la introducción dada, Guido Kaczka expresó su consejo para el Gobierno de Alberto Fernández y reconoció que, por momentos, se siente frustrado: “Dicho esto, a veces me levanto y digo lo que deben decir muchos: ´Nunca vamos a salir adelante, nunca vamos a estar bien´. Y otras veces pienso mejor. Pero trato de ser cauto con la opinión, por el sentido de no enervar. Ninguno tiene la solución. Cada uno tiene en este país la razón que perdió el otro. Acá vivimos así, yo con mi razón y el otro tiene la otra. Y la verdad es que es una obviedad que si no funcionamos como red, nunca vamos a salir".

"Por eso, lo mejor es hacer la parte que uno le toca, lo mejor posible, con el mayor deber ser que uno sienta. Ahí está un poco el laburo que trato de hacer”, sentenció Guido Kaczka. De este modo, el conductor opinó sobre una arista que no está acostumbrado a tratar en público y lo hizo de una manera particular.

Guido Kaczka, contento con su presente laboral

Más allá de su opinión política, Guido Kaczka se mostró feliz por las oportunidades y los éxitos que logró en los últimos años: "Estoy orgulloso, hice muchas cosas que no me hubiera imaginado, logré y aprendí muchas cosas que ni siquiera estaban en mi ambición y me sigue pasando. Estoy muy contento de hacer tanto tiempo lo que me gusta y seguir haciéndolo”.

"Poder encontrar un laburo, en estos momentos que vivimos, ya es importante. Imaginate trabajar de lo que te gusta. Es mucho, es como para estar agradecido. Por eso le esquivo a la queja, ni siquiera por una cuestión moral, sino de inteligencia", agregó el conductor.