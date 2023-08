Infraganti: la picante foto de Romina Uhrig y El Conejo que desató la polémica

Los exparticipantes de Gran Hermano se mostraron en una particular situación que generó grandes rumores de romance.

A unos meses de haberse despedido de la casa de Gran Hermano, Alexis "El Conejo" Quiroga y Romina Uhrig generaron gran controversia con una peculiar foto. Los mediáticos fueron captados infraganti en una fiesta y se volvieron virales en las redes sociales.

Luego de que Coti Romero le hiciera la nominación espontánea a Julieta Poggio y Daniela Celis dentro de la casa de Gran Hermano, el vínculo entre la correntina y las demás chicas de la casa, incluida Romina Uhrig, se disolvió por completo. Incluso, cuando salieron del reality, se mostraron bastante distanciadas y demostraron que no tienen interés en formar una amistad. Y al parecer, esta imagen con El Conejo, el exnovio de la correntina, podría aumentar la tensión entre ellas.

La foto fue publicada por la cuenta de Twitter de LAM y en la misma se ve a Uhrig y El Conejo en la fiesta de las fotos del Bailando 2023. Tanto ellos dos como Coti Romero formarán parte del reality show en equipo separados, motivo por el que los tres estaban presentes en el evento. Sin embargo, en la foto se los puede ver a la exdiputada y al cordobés hablando muy de cerca.

Por el momento, ninguno de los tres habló al respecto del tema. Sin embargo, hace algunas semanas atrás, Romero aseguró que mantiene una buna relación con su expareja sin necesidad de estar juntos de nuevo.

Filtraron un video de Julieta y Romina que encendió las redes: "Mucho fuego"

Desde su salida de la casa de Gran Hermano, las exparticipantes Julieta Poggio y Romina Uhrig se mostraron juntas en varias ocasiones por fuera de los estudios de Telefe. Y en una de sus últimas salidas juntas fueron enganchadas por las cámaras de la fiesta Bresh en un video que no tardó en hacerse viral y recoger todo tipo de comentarios de los usuarios.

Las exparticipantes del popular reality asistieron a la fiesta Bresh y se mostraron muy divertidas bailando éxitos reggaetoneros en la concurrida pista porteña. En un momento de la noche, la actriz y la exdiputada fueron enganchadas bailando de una forma sensual y un usuario filmó el momento y lo subió arrobando a ambas figuras.

En el video las mediáticas bailan Otra noche, uno de los hits del cantante Don Omar, contorneando su cuerpo al ritmo de la música, muy pegadas. "Definitivamente me caso. No puede ser tan bella Romi"; "¡Dios mío! Estas mujeres son muy hot. ¿Cómo no las van a envidiar y hablar de ellas?"; "Qué bellas, por Dios"; "Entre ellas hay mucho fuego", fueron algunos de los comentarios que recibieron las figuras ante el video que no tardó en hacerse viral.

Por el momento, ni Julieta o Romina hicieron comentarios al respecto del video que se hizo viral y revolucionó Twitter. Ambas figuras se encuentran en grandes momentos personales tras la finalización del reality: mientras la exdiputada está próxima a debutar en Bailando 2023, la actriz será la líder de elenco en la comedia teatral Coqueluche, de José María Muscari, junto a las veteranas Betiana Blum y Mónica Villa.