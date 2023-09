Inesperada confesión de Guido Kaczka en vivo: "Las cosas no salieron como hubiera querido"

Guido Kaczka realizó una confesión en pleno vivo sobre un trabajo que sorprendió hasta a su equipo de trabajo. Qué dijo el conductor de Los 8 Escalones por El Trece.

Guido Kaczka es uno de los presentadores de televisión y radio más reconocidos de la Argentina que actualmente brilla en Los 8 Escalones por El Trece y No Está Todo Dicho por La 100. El conductor y productor viene de realizar una inesperada revelación en vivo ligada a uno de sus trabajos que despertó todo tipo de reacciones incluso en su panel.

Mientras continúa al frente de Los 8 Escalones como el ciclo más visto de El Trece, Guido Kaczka también tiene su ciclo radial en La 100 llamado No Está Todo Dicho. Allí se tomó un momento para recordar un proyecto que no prosperó, situación que generó la sorpresa inmediata de Claudia Fontán, parte del panel.

"Yo practiqué dos años de tenis con profesor. Si vos me ves jugar la tenis decís '¿cómo que tomaste clases dos años'?", contó Guido sobre su pasado como deportista, aunque bajándole el precio por su mal desempeño. "Evidentemente las cosas no funcionaron como hubiera querido el profe. Hice lo que pude. Muchas veces intentamos hacer cursos, cosas, y hay algo como que decís 'no, no es para mí'", agregó al relato.

Si bien no detalló en qué momento de su vida fue, se presume que se dio antes de lanzarse a los medios porque dijo que si le hubiese ido bien, habría perdido tiempo en convertirse en lo que hoy es. En última instancia, explicó que hay que mecanizar las cosas y profundizó: "Yo no entro a un estudio de televisión y digo 'ah, sí, ahí está la cámara'. Sé más de tenis para hablar que de televisión, pero no voy pensando 'este es el momento que me subo el micrófono y después me bajo' ¡No! Yo voy".

Guido Kaczka reveló la verdad sobre la interna entre Nicole Neumann y Pampita: "Eso le dolía"

De un día para el otro Nicole Neumann abandonó su puesto de panelista, sin dar demasiadas explicaciones al respecto. Esto generó un enorme desconcierto entre los seguidores del programa, y ahora que Carolina "Pampita" Ardohain probablemente deje el programa, Kaczka reveló la verdad sobre el conflicto entre las dos modelos.

En aquel entonces, Neumann había abandonado el ciclo debido a los problemas personales que enfrentaba tras la denuncia por maltrato que recibió por parte de su hija Indiana Cubero, que comparte con su expareja Fabián Cubero. Como "Pampita" (su histórica rival) la reemplazó, surgieron fuertes rumores de que Nicole estaría muy dolida por esta decisión del canal. Ahora, Guido sorprendió al reconocer que esto último podría ser cierto.

“Uno se va adaptando. Yo siento que los cambios son positivos, soy muy optimista con el tema de que la televisión cambie y se mueva. Es algo que hago hace muchos años y es como mi vida. ¡Es mi vida en ese sentido! Y cuando siento que se agranda, que se hincha porque tiene más programas o más ideas, siempre creo que es positivo”, explicó Guido Kaczka en Implacables (El Nueve).

En este sentido, admitió que ambas "tienen un perfil alto porque así es la historia de ellas" y que seguramente a Neumann le afectaban estos roces. "Nicole me parece que ahora la debe estar piloteando. Hablo como espectador. Pero seguramente, esto le dolía y por eso se tomó un tiempo. Y ahora debe estar ordenando las cosas como para que sean lo más privadas posibles, lo más íntimas. Y tiene la felicidad de este casamiento que se viene”, reflexionó, en referencia a su futura boda con Manuel Urcera. Por último, aseguró que Nicole lo invitó a su casamiento y que esto le da "mucha alegría". "Ahora es en Exaltación de la Cruz, primero iba a ser muy lejos… Así que va a ser más piola para los invitados porque es más cerca", cerró.