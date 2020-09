Incómodo momento: Una participante empujó a Juan Marconi al aire de "El Gran Premio de la Cocina" (El Trece)

La novena temporada del reality de cocina "El gran premio de cocina" (El Trece) vivió un tenso momento durante su último programa, cuando una participante empujó de manera brusca Juan Marconi. "Te decía permiso y no me escuchabas", sentenció Natasha, molesta, defendiéndose de los comentarios del coconductor.

La consigna del día era preparar un picnic por la llegada de la primavera. Entre wraps, sandwiches, jugos y cookies, los participantes corrieron contra el tiempo para lograr platos elaborados y ricos. Durante los dos minutos en la despensa, en donde los competidores sacan los ingredientes para cocinar, Natasha empujó a Marconi en un intento desesperado por sacar unos utensilios que estaban detrás de él.

Enojado, el coconductor del reality señaló: "Alguien me empujó y todavía no sé quién fue". La participante involucrada levantó la voz y retrucó, filosa: "Yo, necesitaba agarrar la pava y estabas ahí diciendo 3, 2, 1. Dale amigo, necesitaba algo ahí abajo". Visiblemente indignado, Marconi la fulminó con una broma ácida: "Esto es joda, está bien que mi camisa no da seriedad".

"Te dijo como que sobrabas", interrumpió Zampini, sembrando cizaña. "Te decía permiso y no me escuchabas". retrucó Natasha, en respuesta al reclamo de Marconi. Aún molesto, el coconductor decidió no darle mayor entidad al conflicto y finalizó con un determinante: "Cosas que pasan".

El volantazo de último momento de Carina Zampini

El clásico viernes de eliminación de El gran premio de la cocina vivió un cambio inesperado. Tute fue finalmente quien quedó en la octava posición, después de un súper viernes de La Chiqui, ya que la participante cosechó 24 puntos. El participante ya ensayaba la despedida, cuando Carina Zampini lo detuvo.

“No, no será así. La eliminación en esta novena temporada será cada 15 días, por lo que te quedás y recién el viernes que viene habrá un eliminado. El otro cambio es que el ganador de esta semana recibe inmunidad, por lo que Matías tiene ese privilegio”, anunció Zampini.

“Además el que más puntos sume en la etapa individual… Sumen puntos. Habrá muchos cambios”, adelantó la conductora, aunque lo dejó en un misterio.