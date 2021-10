Impensada revelación sobre la intimidad de Pampita: "Un camionero"

La modelo fue deschavada por su esposo en el reality show que protagoniza. Roberto García Moritán reveló que Pampita ronca.

Pampita y su cotidianeidad se volvieron parte de todos los argentinos, tras el estreno del reality show sobre la vida de la modelo. Recientemente, Marina Calabró hizo algunas declaraciones en relación al producto de Paramount Plus y se refirió a un detalle que pocos pudieron apreciar: Roberto García Moritán mostró cómo su esposa roncaba.

“Lo que nunca hubiéramos querido saber de Pampita, lo voy a decir... ¡Pampita ronca! Y en el reality quien lo cuenta es su marido, Roberto García Moritán... ¡Que es bastante ladino! Porque la filmó roncando ¡Horrendo!”, lanzó calabró en el ciclo radial Lanata Sin Filtro y dejó atónitos a todos los oyentes, ya que muchos no se habían percatado del exabrupto del precandidato de Juntos por el Cambio.

Por su parte, Jorge Lanata opinó sobre el secreto de Pampita: “¡Y está bien! ¡Porque las roncadoras son negadoras! Yo he salido con mujeres que uno decía 'qué hermosura y delicadeza' y a la noche después roncaban más que un camionero. Yo también grabé varias veces situaciones así”.

Fuertes críticas de Edith Hermida a Pampita

Recientemente, Edith Hermida reveló una incómoda situación que vivió en el programa de Pampita. “Fui una vez al programa de Pampita. Me pedí el día en la radio porque yo soy cholula, la quería conocer, y estuve cuatro horas esperando para salir al aire. Pero bueno, la conocí. Es hermosa Pampita. Empezaron tarde las grabaciones. Ese día estaba Esmeralda Mitre y se enojó. Pero yo soy cholula, estaba ahí chusmeando. Me encantaba igual”, lanzó en LAM. Y agregó: “Estuve esperando cuatro horas porque estaban haciendo una grabación. En ese momento, ella estaba de novia con Pico Mónaco”.

En esa misma nota, Edith habló sobre Juana Viale y fue fulminante: “A Juana la critiqué por algunos monólogos tipo stand up que hace cuando arranca el programa bajando línea. Me parece que no está preparada. Me parece una irresponsabilidad salir a hacer un editorial cuando no está preparada, tira información que no es así. Me pone nerviosa porque parece que se cansa, siento que no va a llegar al punto final, como que le falta el aire”.

Por su parte, Marcela Tinayre defendió a su hija y la respondió: “Me parece grave que diga esto Edith Hermida. Ella sabe lo que es conducir, estar sola, es muy difícil. Me parece bien que alguien joven opine de política. Te quedes o no sin aire lo importante es lo que decís. Está mirando el contorno y no lo profundo. Me parece bárbaro que diga lo que piensa, que es lo que piensa mucha gente”.