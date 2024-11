Impacto en la televisón por lo que pasó con Javier Milei en el programa de Guido Kaczka: "Qué voy a hacer"

Una participante de The Floor no reconoció a Milei.

Una participante de The Floor La Conquista, programa de preguntas de El Trece, desconcertó al conductor Guido Kaczka y al resto de los participantes al no reconocer al presidente Javier Milei. Débora, una joven abogada de 28 años, logró dejar sin palabras al conductor.

La insólita situación se dio en pleno vivo, durante el enfrentamiento con otra participante en el juego "Todos con el Papa" en la que había que reconocer a distintas figuras públicas en fotos junto al papa Francisco.

Cuando llegó el turno de la concursante, le mostraron una foto de el papa con el presidente Javier Milei y lo que parecía ser una pregunta fácil. terminó en un insólito momento. “El presidente….No me sale”, expresó Débora la participante de The Floor mientras veía la foto y tras unos momentos se rindió: "Paso". Una vez que se reveló el nombre del mandatario entre risas exclamó: "¡Ay, no reconocí a Milei! Bueno, me tengo que ir, qué voy a hacer".

Cuál fue la reacción de Guido Kaczka ante la concursante que no reconoció a Javier Milei

"¡Débora! Después recién cuando lo viste dijiste Javier Milei”, le dijo Guido Kaczka, conductor de The Floor y Los 8 Escalones, a la participante sin poder creer que no reconociera al presidente en la foto junto a el Papa.

“Javier Milei”, repitió ella, entre risas. “¡Milei! Pero…”, repitió una de las figuras de El Trece mientras seguía desconcertado por el error de la participante. “Señoras y señores, ¡fuerte el aplauso para Débora! Son los nervios, así es acá”, la despidió el conductor.

Sonríe Guido Kaczka por lo que dijo Colapinto sobre Los 8 Escalones en vivo: "El quinto"

Guido Kaczka es uno de los conductores más exitosos de la televisión argentina y su nombre resonó en las últimas horas en un video viral en Twitter. Es que el piloto Franco Colapinto lo mencionó en un stream con Duki, Nicki Nicole, Bizarrap y Luquitas Rodríguez y lo que dijo sobre el presentador de Los 8 Escalones causó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Franco Colapinto se encuentra en Brasil y en medio de la competencia, aprovechó para reunirse en un stream con Bizarrap, quien se convirtió en uno de sus sponsors, además de la presencia de Duki, Nicky Nicole y Luquitas Rodríguez. En medio de la charla, el productor musical reveló cómo se conoció con los artistas furor de la escena urbana.

"Justo la primera vez que caí al Quinto Escalón lo conocí a Duko, caí con lentes", contó Bizarrap refiriéndose a la icónica batalla de freestyle de la que participaron muchos raperos de la escena actual. En ese momento, Colapintó lo interrumpió para acotar algo a su relato. "¿El Quinto Escalón? ¿Qué es El Quinto Escalón, el de Guido Kaczka?", preguntó curioso confundiendo el nombre del evento artístico por el de Los 8 Escalones, el programa de entretenimiento que se emite por El Trece.

Inmediatamente todos estallaron de risa, ya que no pensaron que iba a arrojar ese comentario. Además, muchas personas en redes sociales les causó sorpresa que no conozca El Quinto Escalón teniendo en cuenta que se convirtió en uno de los fenómenos culturales históricos dentro de la cultura nacional y al mismo tiempo, celebraron que tenga presente al conductor de Los 8 Escalones. Luego del desopilante momento, continuaron con la dinámica de la charla por stream.