Impacto en El Trece por lo que dijo Guido Kaczka sobre Pampita: "No fue así"

Guido Kaczka le habría bajado el pulgar a Pampita para ir al Cantando.

La actriz, modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain se vio envuelta en un escándalo ya que se reveló un dato que involucra a el conductor de Los Ocho Escalones, Guido Kaczka, y la posible salida del programa de El Trece en el que es jurada. Desde LAM (América TV) afirmaron que Pampita recibió una oferta para reemplazar a Florencia Peña como conductora del Cantando 2024 mientras la actriz está de vacaciones y la modelo dio el si.

El lugar de Flor Peña fue ocupado por Karina Mazzocco y desde LAM afirmaron que desde la producción antes llamaron a Pampita, quien aceptó la oferta pero el conductor de Los Ocho Escalones del Millón, Guido Kaczka, fue quien no la dejó conducir el Cantando

"Antes de Yanina Latorre llamaron a Pampita que cerró y después se bajó. Había arreglado y de repente llamó y dijo que no lo iba a hacer. Ahí es que la llaman a Yanina. Yanina dijo que no ¿Por qué Pampita dijo que si y después se bajó? Porque Guido Kaczka no la autorizó. Guerra de exclusividades. Es excusa, pero bueno eso es lo que dijo", revelaron en el programa de espectáculos.

Qué dijo Guido Kaczka sobre la imposibilidad de Pampita de ir al Cantando

Tras los rumores fueron a buscar al conductor de El Trece y Guido Kaczka negó lo que esto haya sucedido: "No fue así. ¿Cómo le voy a prohibir conducir el Cantando? Cero. No está dentro de las posibilidades prohibirle otro trabajo. En estos casos lo legal no es lo verdadero, eso solo corresponde cuando hay una exclusividad legalmente".

"También nos dedicamos a lo mismo y sabemos que hay algo que alguien quiere hacer, y eso le gana a lo que está escrito para este tipo de actividad. Si bien hay que respetar lo escrito, nadie puede estar a contramano en pantalla. De mi parte cero. Pampita tiene sus ganas, si lo quiere hacer lo termina haciendo las cosas que quiere las acomoda y las hace", aseguró el conductor de Los Ocho Escalones a el programa encabezado por Ángel de Brito.

Por último, Guido Kaczka cerró: "en el caso del Cantando o de un programa que está a la misma hora no diría que es lo mejor del mundo, ya que empatar a una figura en dos canales no sería lo ideal. Ahora dicho esto, no intentaría frenar de ninguna manera algo así".