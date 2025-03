Impacto en el teatro: se descompensó una famosa actriz en una obra dedicada a Mirtha Legrand y la función fue suspendida

Una actriz se descompensó en una obra homenaje a Mirtha Legrand.

Una famosa actriz argentina vivió una mala situación en plena función de teatro en homenaje a Mirtha Legrand, cuando se descompensó y sus compañeras de elenco debieron socorrerla frente al público. Un video del momento se hizo viral en las redes sociales y se pudo ver el la situación en la que la artista en cuestión se cayó y sus colegas pidieron con señas que se frenara la obra en desarrollo.

Un periodista e influencer compartió en su cuenta de Instagram oficial el video del momento vivido en la obra de José María Muscari, en homenaje a la diva de los almuerzos, con motivo de su reciente cumpleaños número 98, en el Palacio Libertad (ex CCK). Más tarde, el propio director de teatro se pronunció sobre lo sucedido en sus redes sociales y reveló qué pasará con la pieza en los próximos días.

"Se acaba de descompensar Natalia Lobo en plena función mientras cantaba en el homenaje a Mirtha Legrand en el CCK . Fue asistida rápidamente por José Maria Muscari y médicos, se paró momentáneamente la función. Se cancela la obra, lo acaba de anunciar Muscari", escribió Flowers en el pie de foto de su publicación de Instagram. Por su parte, Muscari utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para llevar certezas al público en relación a la continuidad de la pieza teatral, que solo tendrá cuatro funciones en total: "Natalia Lobo está bien. Le están haciendo placa y chequeos en el Mater Dei. La función de Mirtha, El mito de hoy se suspendió en la mitad. Mañana se retoman las funciones".

José María Muscari habló de la adopción de su hijo adolescente

"Para acompañar la existencia de una vida como la del hijo que tengo. Siempre lo digo, siento que tengo un hijo mágico, que me tocó una adopción hermosa, super fluida", relató Muscari en su descargo, en diálogo con la televisión uruguaya. Y siguió: "Con nosotros fue algo muy fluido. Cuando yo fui a conocerlo algo empezó a fluir y nunca se detuvo hasta el día de hoy. Nuestro vínculo continuó. Después pasaron anécdotas. El primer día tuve que devolverlo al hogar, seguir con el sistema de visitas, hasta que me dieron la guardia. Fueron tres meses hasta la adopción definitiva. Había mucha empatía por parte de los dos".

José María Muscari.

"Desde los pasos legales hasta lo que sucede con él día a día, tenemos un vínculo muy idílico, muy hermoso. Soy muy compinche de él, ahora tiene 16. A los 14 empezamos la adopción, lo adopté. Era un proyecto desde hacía mucho tiempo, siempre tuve en claro que era solo", continuó el productor. Y agregó: "Soy una persona muy independiente, no me imagino enamorado para toda la vida con la misma persona. Lucio apareció en un momento en el que estaba solo. Cuando lo adopté hubo algo que cambió. No era el momento para crear espectáculos. Estuve los primeros ocho meses sin hacer nada nuevo. Nos fuimos de vacaciones a que conozca el mar".