Impacto en el espectáculo: internaron de urgencia a Celeste Cid y se dieron detalles de su salud

Qué se sabe de la internación de Celeste Cid.

Celeste Cid es una de las actrices más reconocidas del país y en las últimas horas, preocupó al mundo de la televisión y el espectáculo por la noticia de último momento. Es que la artista de 41 años fue internada de urgencia en la clínica Olivos y se dieron detalles acerca de su estado de salud.

En la jornada del sábado 25 de enero, Celeste Cid causó preocupación tras haber sido ingresada de urgencia a la clínica Olivos. Según información que proporcionó el periodista de espectáculos Fede Flowers, ni bien la hospitalizaron, los médicos procedieron a hacerle estudios y todavía el panorama se maneja con máximo hermetismo.

"Primicia. En este momento Celeste Cid internada en la clínica Olivos. La están llevando en silla de ruedas para realizarse estudios de imágenes. Está con suero y acompañada de su novio Santiago Korovsky. Ampliaremos", comunicó el periodista a través de sus redes sociales. El posteo se realizó pasadas las dos de la tarde y de momento, se desconocen los detalles respecto a por qué tuvo que ser internada, por lo que se espera que en las próximas horas se revele más información sobre su salud que mantiene en vilo al espectáculo.

Cabe resaltar que hace pocos días celebró su cumpleaños número 41 y también se convirtió en tendencia por haber oficializado su romance con el actor y director de cine, Santiago Korovsky. "El segundo robo del siglo", había escrito el creador de la serie División Palermo en sus redes sociales.

La actriz ingresó a la clínica Olivos.

"Miedo y angustia": Celeste Cid denunció ser acosada por más de 20 años

La actriz Celeste Cid denunció que es acosada hace más de 20 años por una persona a través de redes sociales y en los diversos lugares a los que frecuenta, tanto ella como sus familiares y amigos. En primer lugar señaló que recibía "regalos" en su trabajo mientras que, con el tiempo, crecieron las amenazas y el hostigamiento. Por esta razón, posee un botón antipánico y ya no vive en paz. "Es muy angustiante y me genera impotencia y miedo", manifestó desde su Instagram.

"Cuando tenía 15 años, empecé a recibir regalos de una persona en mi lugar de trabajo: cajas con fotos mías recortadas de revistas, junto a decenas de preservativos usados y cartas, muchas cartas. El tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a esta persona, quien no sólo no paraba de escribirme a mí por cuanta vía encontrara; sino que además, lo hacía con mi familia, mis amigxs conocidxs y compañerxs de trabajo", contó en sus redes en las últimas horas.

Junto a sus abogados, la actriz llevó adelante diversos bloqueos a las reiteradas cuentas que dicha persona abrió para escribirle y como respuesta, "empezó a cambiar el volumen y cada vez fueron más fuertes el hostigamiento y las amenazas". "Este es el segundo Botón Antipánico que tengo, debido a que esta persona se presentó en la Feria del Libro de Uruguay -donde estuve hace casi dos meses- y al estar afuera de Argentina (en donde tiene una perimetral y no puede acercarse), tuvo la lucidez de sí hacerlo allí donde la perimetral no tiene alcance. Por suerte, la policía pudo reconocerlo y frenarlo antes de que llegue a la sala donde me encontraba presentando mi libro", recordó.

En esa línea, la reconocida actriz señaló que se encuentra a la espera de que algún magistrado del Poder Judicial observe la gravedad del "comportamiento sistémico" de la persona denunciada hace más de 20 años y aseguró que, ahora, "ya me genera miedo, no puedo desoír sus amenazas".