"Miedo y angustia": Celeste Cid denunció ser acosada por más de 20 años

La actriz Celeste Cid denunció que es acosada hace más de 20 años por una persona a través de redes sociales y en los diversos lugares a los que frecuenta, tanto ella como sus familiares y amigos. En primer lugar señaló que recibía "regalos" en su trabajo mientras que, con el tiempo, crecieron las amenazas y el hostigamiento. Por esta razón, posee un botón antipánico y ya no vive en paz. "Es muy angustiante y me genera impotencia y miedo", manifestó desde su Instagram.

"Cuando tenía 15 años, empecé a recibir regalos de una persona en mi lugar de trabajo: cajas con fotos mías recortadas de revistas, junto a decenas de preservativos usados y cartas, muchas cartas. El tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a esta persona, quien no sólo no paraba de escribirme a mí por cuanta vía encontrara; sino que además, lo hacía con mi familia, mis amigxs conocidxs y compañerxs de trabajo", contó en sus redes en las últimas horas.

Junto a sus abogados, la actriz llevó adelante diversos bloqueos a las reiteradas cuentas que dicha persona abrió para escribirle y como respuesta, "empezó a cambiar el volumen y cada vez fueron más fuertes el hostigamiento y las amenazas". "Este es el segundo Botón Antipánico que tengo, debido a que esta persona se presentó en la Feria del Libro de Uruguay -donde estuve hace casi dos meses- y al estar afuera de Argentina (en donde tiene una perimetral y no puede acercarse), tuvo la lucidez de sí hacerlo allí donde la perimetral no tiene alcance. Por suerte, la policía pudo reconocerlo y frenarlo antes de que llegue a la sala donde me encontraba presentando mi libro", recordó.

En esa línea, la reconocida actriz señaló que se encuentra a la espera de que algún magistrado del Poder Judicial observe la gravedad del "comportamiento sistémico" de la persona denunciada hace más de 20 años y aseguró que, ahora, "ya me genera miedo, no puedo desoír sus amenazas".

Cid señaló que realizó denuncias en "reiteradas ocasiones" y sostuvo que "si bien mi caso es menor, comparado a la realidad que viven tantas mujeres", se ve atravesada por mucha angustia e impotencia por "contar una y otra vez" la misma historia. "Te dan ganas de dejar todo así y no seguir reviviendo la historia. Ayer pensaba: ¿por qué termino yo con la sensación de ser la que está 'encerrada' con un botón antipánico y un policía en la puerta de mi casa, cuidándome de las amenazas? ¿No debería ser al revés: yo caminando tranquila por la calle, yendo y viniendo, y él recibiendo el tratamiento adecuado?", se preguntó en las stories publicadas.

"Me queda esta sensación, la de un sistema que con sus leyes y tiempos sigue poniendo a las mujeres en una zona de encierro y a las personas que necesitan sostén en salud mental en una zona de abandono", sentenció, agradeció a su abogada Melisa García y aseguró que, en su caso, la fiscalía la acompañó. "No tengo mucho más para agregar por ahora; mi intención era visibilizar, no mediatizar. No se imaginan la cantidad de mujeres que me contaron que están pasando por lo mismo y hace AÑOS también. DENUNCIEN, a pesar de que lleva tiempo y angustia y la sensación es que todo queda en la nada, DENUNCIEN", sentenció.