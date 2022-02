Humillaron al doble de Jey Mammón en Bienvenidos a bordo: "Es Chicken Little"

Un joven que fue a participar a Bienvenidos a bordo, pasó por la prueba de los parecidos y la conductora Laurita Fernández lanzó un fulminante comentario sobre su apariencia.

La sección de los parecidos de Bienvenidos a bordo (El Trece) es una de las divertidas del programa conducido por Laurita Fernández -quien asumió el reemplazo de Guido Kaczka- y durante la última emisión se produjo un chistoso cruce con Fernando, un joven participante que se presentó como el doble de Jey Mammón pero lo asociaron con un periodista macrista y con un personaje de Disney.

Tras darle la bienvenida a Fernando, oriundo de San Martín, Laurita dio inicio al juego de los parecidos y, dudosa, le cedió la palabra a Francesca, una de sus asistentas. Sin filtro, la joven lo comparó con el pollo protagonista de Chicken Little, el personaje animado de la película animada que Disney estrenó en el 2005.

Sin poder dar crédito a lo que acababa de escuchar, el participante hizo silencio pero no disimuló su asombro. “Cerca, muy cerca”, dijo él en tono de broma, mientras que Laurita Fernández siguió tratando de definir a quién se parecía. Valentina, otra de las asistentas de la bailarina, opinó que Fernando se parecía a Hernán Arbuco, el autor de La Champions Liga. Aunque lo negó, el concursante reveló que su parecido tiene relación con el mundo de la música.

El desafío se puso difícil y Fernández mencionó que Fernando se parecía a Jonatan Viale. En tanto, Hernán Drago lo comparó con El Polaco. No habiendo atinado a la respuesta del concursante, la conductora reflexionó: “No es El Polaco, no es Jonatan Viale, no es Chicken Little”. "Es una persona copada y sociable", respondieron del otro lado, dando más pistas.

Como ninguno de los presentes pudo develar de quien se trataba, Fernando confesó que se trataba de Jey Mammón. Un tanto sorprendida, Fernández comentó: “¡Es verdad! ¡Sí!”. Acto seguido, procedió a saludar al conductor que pronto debutará en la pantalla de Telefe con un nuevo programa.

Guido Kaczka rompió el silencio y reveló por qué se fue de Bienvenidos a bordo: "Uno de los dueños"

Guido Kaczka habló tras la polémica sobre el reemplazo de Laurita Fernández en Bienvenidos a bordo y aclaró por qué motivo se fue del programa que conducía en El Trece. "Uno de los dueños de la productora que lo hace", aseguró uno de los conductores más importantes que tiene hoy en día El Trece. Cabe destacar que en los últimos días, se reveló que Kaczka está intentando convencer a Adrián Suar de sumar un nuevo reality de Kuarzo a la programación de la señal del Grupo Clarín.

Mucho se habló sobre un posible enojo de Guido Kaczka por esta determinación, pero el conductor habló con PrimiciasYa y confirmó el motivo por el que se fue de Bienvenidos a bordo. "Soy productor general del programa. Y obviamente uno de los dueños de la productora que lo hace. Es una idea consensuada con el canal lo de Laurita y estamos trabajando para que el programa funcione", explicó Kaczka.

Sobre la razón de este reemplazo que se volvió permanente, el conductor fue claro: "Mis tiempos no me permiten tantos programas al aire más la producción de distintos programas de Kuarzo, y la familia". "Estamos en este camino con Bienvenidos a bordo y trabajando a full con Laurita para que el programa siga genial como siempre", agregó Kaczka en su diálogo con PrimiciasYa.