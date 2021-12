Histórica figura de Telefe se va del país: "Susana me quiso ayudar"

Triunfó en Telefe con Susana Giménez y tomó la decisión de marcharse de la Argentina con su familia.

En las últimas horas, una noticia del mundo de la farándula dejó con la boca abierta a varios integrantes de Telefe. Una figura que triunfó en el canal de las tres pelotitas, y que adquirió mucha fama a partir de su presencia en el programa de Susana Giménez, confirmó que se va del país a vivir una nueva aventura junto a su familia.

Se trata de Marcelo Iripino, que se destacó como coreógrafo del exitoso ciclo televisivo conducido por Susana en Telefe. El artista justificó que su decisión no tiene que ver con una cuestión económica o política sino por el deseo de tener una nueva experiencia con su esposo, Marcelo Frezzia, a la ciudad de Miami (Florida, Estados Unidos).

“Fue mucha la gente que me ayudó para que salieran los trámites, nos firmaron los papeles los de Telefe, Gustavo Yankelevich, Pepito Cibrián...", le comentó Iripino a La Nación y se mostró agradecido por la ayuda que recibió para obtener la green card y poder tener una residencia en el país norteamericano.

Contento porque viajará junto a su pareja el próximo 9 de enero de 2022, también resaltó que la diva intentó colaborar con él: "Susana me quiso ayudar, pero yo ya tenía todo lo que necesitaba, así que entonces no la quise molestar". Y reveló la charla que tuvo con ella: "Me dijo: ‘Lo que necesités, decime... ¡Me muero, nos vamos a ver allá!'".

Moria Casán reveló los motivos de su pelea con Susana Giménez

En un picante diálogo con Intrusos en el Espectáculo, Moria Casán fue consultada sobre los dichos de Susana Giménez: "Habló de vos acá en Argentina". Y la diva que acompañó hace poco a Marley en "Por el Mundo", en Telefe, reaccionó: "¿Mal o bien? Ah, Argenzuela, oxigenada, ArgenSú que vive en Punta Argen”. "Marcó una diferencia, dice que vos sos opinóloga y ella no", le respondió el conductor.

Lejos de llevar paz al conflicto mediático con Giménez, Moria hizo un comentario fulminante: "No soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes que cada vez que bajo de un avión me preguntan cosas. Mamita, Argenzuela oxigenada... un besito". Además, luego de que Susana dijera que habían sido amigas pero que ya no lo eran, Casán arremetió: "Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo. Yo no tengo amigas mujeres, salvo dos o tres y en el ambiente pocas".