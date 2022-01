Habló la tercera en discordia entre Nicole Neumann y Urcera: "Lo conozco desde hace mucho"

En un programa de espectáculos, contaron cuál es el nombre de la joven, a qué se dedica y de dónde es.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera continúan en la mira de la prensa tras conocer un acercamiento del piloto de carreras con otra mujer, cuya identidad fue recientemente develada. La tercera en discordia en la relación de la intérprete de Déjame Soñar salió al aire en un ciclo de espectáculos, desde un móvil. Además, se dieron detalles exclusivos sobre su vida.

"Se llama Melina Eugster, es de la Patagonia y modelo", expresó la panelista Andrea Basso en Nosotros a la Mañana, en referencia a la vida de la chica con la que Urcera intercambió mensajes para concretar una cita con supuestos fines sexuales. Acto seguido, en el ciclo de televisión se analizó la cuenta de Instagram de la joven y llegaron a la conclusión de que tiene un perfil parecido al de Neumann: "Es rubia de ojos claros. Me refiero al prototipo, porque es modelo, linda, elegante, fina".

Eugster, de 29 años, mantuvo una conversación con Urcera en Punta del Este para verse en una habitación de hotel, según las conjeturas de panelistas de TV. "Yo voy por allá en Año Nuevo. Capaz nos podemos ver porque la Navidad la paso en la casa de mis viejos", escribió Urcera en la imagen del supuesto chat con la modelo. Y luego agregó un mensaje que delató sus intenciones para con la modelo: "Ya hablé con La Séptima para pedirle que la cierren".

"Dale, listo. Avisame y coordinamos. Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo, pero bueno. En una de esas te podés escapar", le respondió Melina, lejos de frenarle el envión a Manuel y éste lanzó: "Ja, sí. Pero un ratito".

La palabra de Melina Eugster en televisión

Por primera vez, Melina rompió el silencio ante el público y eligió A la Tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco para hacerlo. En su descargo, dejó en claro que no se arrepiente de haber intercambiado esos mensajes con Urcera. "Lo conozco desde hace mucho por las carreras, porque yo soy modelo, promotora. Pero él, cuando estaba con su exnovia, no daba cabida a nadie, era como 'inllegable'. Era súper serio".

"Yo tuve llegada, por así decirlo, a él en una carrera de octubre", siguió la modelo en alusión a su primer acercamiento al piloto. "Si pasaba, pasaba", agregó luego, en alusión a las chances de un encuentro con Urcera. También, la joven dejó en claro que no tiene idea de cómo llegaron a los medios las capturas de pantalla de su chat, pero que supone que tiene que ver con que las ha enviado a amigas y así se habrían viralizado.

El difícil proceso de separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Después de haberse dado cuenta de que ya no estaba enamorada de su esposo, Nicole Neumann entró en una fuerte angustia, ya que sentía que la familia que había formado estaba a punto de romperse. "No podía estar en casa. Llegaba, tal vez, a las 11 de la noche, me calzaba los rollers y salía por el barrio como loca. No quería que mis hijas me vieran triste", comentó la celebridad, en diálogo con Teleshow.

Además, la modelo contó que hizo una consulta al psicólogo Gabriel Rolón y él le aconsejó que hiciera frente a sus miedos: "Me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente". También, dejó en claro que ese consejo le sirvió para aclarar las cosas con Cubero: "Hacerme cargo era también una forma de liberar a su papá. De decirle: 'Ya no puedo hacerte feliz, andá y lograrlo en otra parte'".