Habló el supuesto amante de Cinthia Fernández: "Es verdad que exististieron chats"

La bailarina fue deschavada por su excompañero de elenco, quien reveló qué tipo de relación tenían.

La periodista Paula Varela reveló información exclusiva sobre el conflicto de Cinthia Fernández con su expareja y padre de sus hijas, Matías Defederico. Según los datos ofrecidos por la panelista, quien habría sido el tercero en discordia en la separación, dejó mal parado al futbolista.

"Estoy hablando con él, me dijo que le mandaron los chats y que esta historia resurge porque se había hablado hace un par de años. Él dice que no es real", comenzó su descargo la miembro de Intrusos y así empezó a develarse que la información aportada por Defederico habría sido distorsionada, al compararla con el relato del músico Pasti, a quien el futbolista relacionó con su ex.

"Dice que es verdad que existieron unos chats pero que con Cinthia nunca pasó nada", continuó Varela, sobre la contundencia con la que el artista se expresó sobre el tema. "Me lo jura. Me dijo que él se había separado hace poquito pero que estaba con otra compañera". Acto seguido, el conductor del ciclo, Rodrigo Lussich, aludió a los problemas de la ex pareja y demostró su postura al respecto: "No se trata de competir quién fue peor con el otro, una pareja se construye y se destruye de a dos".

Luego, el periodista defendió a Fernández y se refirió a las denuncias de violencia machista, psicológica y económica, que la bailarina hizo. "Ella está hablando de denuncias concretas, judicializadas".

El descargo de Matías Defederico, como respuesta a Cinthia Fernández

"Realmente no puedo vivir en paz. No puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante", comenzó el deportista, en una de las publicaciones que hizo en sus redees sociales, sobre su supuesto hartazgo ante las declaraciones de su ex en la televisión. "No entiendo aún ya pasados cuatro años de separarme la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí", agregó Defederico y manifestó que, desde su perspectiva, el sentimiento de la bailarina para con él es injustificado.

Luego, hizo directa referencia al motivo por el que se habrían separado de manera definitiva con la ex participante de Bailando por un sueño y lanzó: "Cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza". De ese modo, involucró al artista en este escándalo mediático, aunque recientemente fue desmentido por el acusado de tercero en discordia.