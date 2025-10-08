Guillermo Lobo reveló cómo fueron las últimas horas de Miguel Ángel Russo antes de morir: "Esta mañana"

Guillermo Lobo contó cómo fueron las últimas de Russo.

El mundo del fútbol ha quedado paralizado este miércoles 8 de octubre, tras darse a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El exitoso director técnico de Boca Juniors, de extensa trayectoría y con un palmarés repleto de trofeos, venía luchando contra el cáncer y se sabía que su situación era delicada. Alejado hace dos semanas de los entrenamientos por un marcado declive en su estado de salud, el hombre de 69 años finalmente pereció en su casa y rodeado por su familia.

En medio del shock que supone la partida de un hombre que logró tanto en el deporte rey, el periodista Guillermo Lobo contó algunos detalles sobre el entrenador y hasta comentó cómo fueron sus últimas horas, ya en su casa y bajo cuidados paliativos por la gravedad de su cuadro clínico.

Los últimos momentos de Miguel Ángel Russo

Según lo comentado por el trabajador de prensa, Russo había mostrado indicios de mejora por la mañana: "Es un shock porque esta mañana estaba lúcido". Tras ello, sumó: "Estaba ubicado en tiempo y espacio y hasta se levantó; fue al baño y hacía chistes como que no reconocía a alguien".

Luego, opinó que era "un gran tipo" y remarcó que Russo estuvo en casa durante sus últimas horas, lamentándose a su vez: "Esta mañana habíamos recibido algo tan amoroso, como que estaba ubicado en tiempo y espacio así como lúcido...". Finalmente, concluyó con una emotiva reflexión: "Me parece que es una forma muy digna de decir adiós. Es muy Miguel Ángel Russo. Muy".

Una enorme cantidad de clubes del fútbol argentino se expidieron en las redes sociales sobre la partida de Miguel Ángel Russo, desde aquellas instituciones donde supo jugar o ser el entrenador, hasta los máximos rivales de los mismos (como River y Newell's, entre otros), demostrando dos cosas: por un lado, que este hecho enlutece a todos; por el otro, la calidad de persona que supo ser en vida "Miguelo".