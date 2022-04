Guido Süller reveló que una reconocida figura lo invitó a su casa a "ver porno"

El mediático brindó declaraciones radiales y cruzó a un famoso director de teatro por un hecho ocurrido años atrás.

Guido Süller atraviesa un buen momento luego de la apertura de su nuevo restaurante. Pese a esto, el foco de una reciente entrevista estuvo puesto en otro lugar dado que el mediático recordó un momento incómodo vivido muchos años atrás con el reconocido actor y director teatral Pepe Cibrián Campoy

A través del programa de radio Detrás de Escena emitido por AM 540 dialogó con Daniel Gómez Rinaldi, y la situación en vivo fue replicada por Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo. "Yo te dije '¿por qué no te pones en Tinder?' para conocer pareja como Pepito Cibrián y vos me dijiste 'no' porque no sé qué te hizo. Yo lo adoro [a Pepe]", comenzó diciendo el periodista de espectáculos en su ciclo radial.

Tras la introducción de Rinaldi, queriendo saber qué opinaba al respecto de la aplicación de citas, Guido tomó la palabra y dijo: "Si, claro, ahora que está gagá lo adorás, pero yo lo conocí cuando era joven ¿entendés?". La primera obra de teatro en la que actuó fue justamente con Pepe Cibrián en Calígula cuando tenía 19 años y ese momento fue mencionado por el mediático.

"Él me dijo 'tenés que venir a ver película a mi casa para que te interiorices'. Calígula es muy sexual, es prácticamente una película porno, y pensá que estábamos en la época de los militares", relató Süller frente a la sorpresa del panel radial. La historia no terminó ahí ya que también narró qué le dijeron sus compañeros de elenco.

"Si vas al departamento de Pepito no salís", recordó. Por su parte, Cibrián se refirió a esa situación en particular tras una entrevista brindada a Socios del Espectáculo por El Trece e hizo su descargo. "Me parece que todos esos juegos que a veces hace la gente... una cosa es difamar con un motivo, documento, y otro son palabras. De eso uno está acostumbrado, no es la primera vez que alguna vez alguien me diga algo", señaló.

En este sentido, continuó su explicación y cerró: "Creo que también sirve para que la otra persona cobre notoriedad y yo no contesto a nadie. Hablan de mí y eso me causa mucho orgullo. Creo que está respondida tu inquietud y a buen entendedor pocas palabras".

El nuevo restaurante de Guido Süller y las críticas por los precios

La vida de Guido Süller hace bastante tiempo que está caracterizada por estar fuera de los medios, sin embargo, su nombre volvió a resurgir en un nuevo escándalo. El mediático, que en mayo cumple 61 años, puso en marcha un nuevo emprendimiento gastronómico y pese al entusiasmo, le llovieron críticas por un detalle en particular.

El foco estuvo ubicado en el precio de los platos del restaurante que abrió hace poco en su propia mansión de Ingeniero Maschwitz. El cupo para ir a comer es limitado, ya que pueden ir hasta 14 personas, y se filtró cuánto habría que pagar por cada comensal.

El monto final es de 6 mil pesos per cápita con un menú variado: por un lado, uno veggie con bruschetta a la toscana, sorrentinos de ricota y nuez y ensalada de frutas de postre; por el otro, se podrá degustar pollo al horno con papas, canastitas caprese y sorrentinos de jamón y muzzarella.