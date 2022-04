Guido Süller arranca un emprendimiento lejos de la TV: "Una idea loca"

El famoso artista optó por empezar un nuevo negocio al cual dirigirá desde la comodidad de su hogar.

Guido Süller iniciará un emprendimiento culinario en las próximas semanas. Alejado de la televisión y los medios, el famoso artista decidió fusionar sus actividades laborales del pasado y crear un negocio en donde invita a la gente a conocerlo en profundidad. En una reciente entrevista, Süller dio detalles sobre este proyecto y aseguró que "está todo fríamente calculado".

Hace tan solo unos meses atrás que Guido se instaló definitivamente en la mansión que él mismo diseñó, sin embargo los proyectos no paran. En una reciente entrevista con Nieves Otero para Teleshow, el hermano de Silvia Süller contó de qué se trata este nuevo proyecto llamado Demasiado Restó. "Quiero contarte que abro las puertas de mi casa para que conozcas mi hogar, mi vida, mi mundo. Quiero recibirte y que compartamos una noche inolvidable", adelantó el artista en la página oficial del emprendimiento.

"Estaba solo en casa los findes y mis vecinos recibían gente, amigos, familiares, personas y sentía las risas, el olor a comida, que pasaban un grato momento y yo solo en tremendo caserón y dije ‘¿por qué no recibir a alguien?", reflexionó Guido Süller en diálogo con Teleshow. Justamente, enfocado en disfrutar de la compañía, el artista inaugurará este restaurante el próximo 13 de mayo, el día de su cumpleaños número 61.

Invocando a aquel Guido Süller que lloró al aire de Intrusos al hablar del "pollo al horno con papas bien doraditas" que le hacía su mamá en cada cumpleaños, el artista pensó en un menú simple que se adapte a todos los paladares y que lo caracterice. "En el avión durante muchos años ofrecí ‘¿pollo o pasta?’, la famosa frase de la azafata, y dije ‘¿si hago un pollo como me hacia mi mamá?’ A la mamma, con las papas bien doraditas, la frase que me hizo conocido hace veinte años. La gente lo quiere probar y para los que no comen pollo, pasta, sorrentinos que son las que mas me gusta, con distintas salsas y una opción vegetariana", reveló el artista en esta entrevista.

Además, Guido dejó en claro que no se trata de una "comida gorumet" sino de algo casero. "Mi casa es minimalista y quiero darle el calor de hogar", amplió y aseguró que era un proyecto pensado desde cero por él. "Familia casi no tengo, amigos pocos, hijos o pareja no tengo, pero tengo el amor del público, y de la gente, así que los invito a mi casa que les cocino", remarcó.

"Es un proyecto que se me ocurrió a mi de mi cabeza y no tiene precedentes, que alguien muy conocido famoso aunque la palabra me da vergüenza, abra las puertas de su casa a cualquiera que quiera venir, es un idea loca", sentenció el mediático sobre este proyecto que lo tiene muy entusiasmado.

Cuánto cuesta una cena en la casa de Guido Süller

El restaurant está ubicado en la casa de Guido Süller en un famoso barrio privado de la localidad de Pilar. Para cenar en este espacio se requiere reserva previa y el precio por persona es de $6000.

"Van a venir a mi casa y a entrar en el mundo Süller, comer en mis platos, sentarse en mis sillas, beber en mis vasos. Y vamos a hacer un ritual, voy a prender un fogón y la gente podrá pedir sus deseos", aseguró el artista y contó que también habrá música en vivo.