Luego de la fuerte denuncia del participante Cristian Cirigliano contra Bienvenidos a bordo, Guido Kaczka volvió a responderle al taxista que había sacado el lingote de oro de Santander Río y debía recibir como premio una heladera, aunque según él le dieron un secador de pelo. "Ese lingote, el rojo, nunca jamás entregó una heladera. Yo no sé, eso se ve en la tele digamos, no es una cosa que se ve después", dijo en la entrevista con Intrusos, por América TV.

Ante la pregunta del periodista acerca de por qué él creyó que se trataba de dicho electrodoméstico y contrató un flete, el actor que comanda el programa de El Trece dijo: "No sé, en la producción me dicen ´no tenemos idea de si vino con un flete´. Creo que no, me dicen que no". Y agregó que "no creo que nadie diga que es una heladera si es un premio chico, viste que se habla claro en el programa si es un premio Philco".

"Después está lo de los 30 mil pesos, que hubo un problema ahí con el Banco y su cuenta, pero todo estaba en el plazo, o sea todos firman antes", amplió Kaczka. Además, detalló que "yo lo digo mucho, ponele si vos vas a participar pero no llegás, porque se anota mucha gente y a veces con el correr del programa no se llega, yo siempre lo digo antes".

"En este caso estaba todo como tenía que ser, dentro los plazos", se defendió el animador. Y completó al respecto: "Pensá que es televisión. Cualquier cosa que no se entregue o que no se haga como corresponde, es muy fácil. Vas a tener el derecho (a defenderte) seguro, se te va a entregar el doble o se te va a compensar".

El escándalo y la fuerte denuncia contra el programa de Guido Kaczka

El invitado Cristian Cirigliano, de 48 años y residente del barrio Villa Elvira de La Plata, protestó públicamente porque en octubre de 2020 había conseguido algo que casi nadie logra y se había ido feliz del canal, ya que debía recibir el regalo más caro. Sin embargo, según él, lo estafaron y reveló: "En marzo me llaman para decirme que tengo el premio para retirar y le pregunto qué es lo que me iban a dar para no alquilar un flete e irme hasta la Capital, que como está la situación de los taxistas es muy complicado...".

"Esperé un mes a que me contestaran el WhatsApp, pero nunca hubo una respuesta. Me alquilé la camioneta y me fui en marzo a buscar el premio Philips. Cuando llego con la camioneta para cargarlo, veo que lo que me dan es un secador de pelo marca ATMA, ni siquiera Philips. En los cuatro meses anteriores me dijeron que iba a ser una heladera", recalcó Cirigliano.

"La iba a usar para pagar la cuota del colegio de los nenes porque en mi gremio la estamos pasando mal", remató.