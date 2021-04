El calvario del taxista Cristian Cirigliano.

El pasado mes de octubre 2020, Cristian Cirigliano asistió a Bienvenidos a bordo para jugar por el premio del lingote. Afortunadamente para él, pudo sacarlo de la caja y se fue contento por haber obtenido el premio mayor. Sin embargo, esto sólo quedó registrado en las cámaras y luego la frustración y la sorpresa serían grandes. En una entrevista con Infocielo, el protagonista aseguró que sólo recibió un secador de pelo a cambio de su triunfo en el programa de El Trece.

"En octubre fui al programa de Guido en pandemia para tratar de hacer plata porque hacíamos dos viajes por día. Saco el lingote el rojo el del 'Santander Río'. Y una vez que saqué el lingote me hacen ir a una oficina en la que firmo un contrato", comenzó diciendo Cirigliano, quien agregó: "En marzo me llaman para decirme que tengo el premio para retirar y le preguntó qué es lo que me iban a dar para no alquilar un flete e irme hasta Capital qué como está la situación de los taxistas es muy complicado".

"Esperé un mes a que me contesten el WhatsApp pero nunca hubo respuesta. Me alquilé la camioneta y me voy en marzo a buscar el premio Philips. Cuando llegó con la camioneta para cargar el premio veo que lo que me dan es un secador de pelo marca Atma, ni siquiera Philips. En los 4 meses anteriores me dijeron que iba a ser una heladera", recalcó el taxista, quien le manifestó a las autoridades del programa que en su gremio la están "pasando mal".

El taxista aseguró que utilizaría el premio para "pagar la cuota del colegio del nene"

A su vez, el protagonista agregó: "Con esa plata iba a pagar la cuota del nene del colegio que debía todo el año porque por la pandemia la tenía atrasada. Lo más triste es que como yo saqué el lingote rojo del Santander Río, me hacen una tarjeta de débito para retirar plata sin consultarme que me llega en diciembre. Y ahora resulta que tengo una tarjeta de ese banco que me van a cobrar seguramente, y todavía no me depositaron nada".

"En marzo me dan a mí la orden de compra de 2 mil pesos que había ganado en octubre, calculá, en marzo 2 mil pesos ya casi que yo le tengo que pagar a ellos para sacar un paquete de galletitas", sentenció Cristian Cirigliano, quien lanzó una grave acusación contra la producción de Guido Kaczka.