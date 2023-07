Guido Kaczka expuso a la producción de Los 8 Escalones: "Hazmerreir"

Guido mostró sus dotes para la conducción y evitó un papelón. El error de la producción que pudo tener graves consecuencias.

Guido Kaczka y Los 8 Escalones se transformaron en una pieza fundamental de El Trece. En la lucha por el rating, el canal del Grupo Clarín corre de atrás a Telefe, aunque el programa de preguntas y respuestas suele competir de igual a igual y hasta a veces se impone en su franja horario. El ciclo está de repleto de momentos que impactan a los televidentes y los errores son los que más disfrutan los usuarios de las redes, como es el caso de la correción que debió hacer el conductor en vivo.

Lo que sucedió el pasado 29 de junio lo dejó nuevamente en evidencia. Además del grosero error ortográfico que cometió la producción, también quedaron demostradas las habilidades de Guido. Pues logró sortear un posible desastre en una pregunta del escalón "definiciones de la Real Academia Española".

El problema surgió por la insólita equivocación que se cometió al armar el graph de la consigna. Tras igualar en sus respuestas iniciales de ese peldaño, tres participantes tuvieron que ir a la "pregunta de aproximación", dinámica en la que los jugadores deben responder con un número a una consigna relacionada con el idioma.

En esta oportunidad, María Eugenia, Pablo y Florencia se jugaban su pase al próximo escalón y para acceder debían responder cuántas consonantes poseía la palabra "Hazmerreir". Sin embargo, el zócalo mostró que la pregunta tenía una falla que pudo resultar vital para la respuesta de los participantes.

"Según la RAE, ¿Cuántas consonantes tiene la palabra 'hazmereír'?", decía la pregunta del graph, la misma que el conductor le leyó Kaczka. Pero en la placa estaba escrito con una sola "r" en lugar de dos. Por suerte, a diferencia de los televidentes, los concursantes no tienen un monitor para ver la palabra.

Para los espectadores se trató de un grave error, pero ninguno de los miembros del equipo de producción se dieron cuenta de que el término estaba mal escrito: En lugar de "hazmerreír", decía "hazmereír". Aunque la rápida reacción del conductor al enumerar todas las consonantes de "Hazmerreir" y contar las dos erres intermedias, fue crucial para salvar la situación.

Guido Kaczka contó la verdad sobre la salida de Nicole Neumann de Los 8 Escalones

Antes de que saliera a la luz la denuncia por supuestos maltratados de Indiana Cubero contra su madre, en Socios del Espectáculo contaron que Nicole Neumann abandonó su silla en el jurado de Los 8 Escalones por los múltiples conflictos que la asedian. De esta forma, la modelo evita la constante presencia de la prensa a la salida del estudio.

Tras la filtración de esa versión, un móvil de LAM fue en busca de Guido Kaczka para hablar sobre la salida de la expareja de Fabián Cubero. Y tal y como se venía hablando, el conductor confirmó que la modelo eligió alejarse de la televisión por un tiempo para no tener que enfrentarse a determinadas preguntas.

“Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Mirá, tengo mucho tema con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco’", explicó Guido y agregó: "Yo le dejé las puertas abiertas. También le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba para mí en el programa y que tiene la chance con las agendas y con lo que precise Escalones para volver. Pero no me dio detalles, pero me dijo que tenía temas”.

Luego explicó que Nicole se puso muy contenta de saber que podía regresar cuando quisiera. “Lo mío, además de ser cierto, fue un gesto valorando el trabajo. Ella arrancó en Escalones. Yo tengo un jurado que arrancó hace un año y medio, dos años, y fue el que armó el programa. Así que tenía que ver con eso también de mi parte”, señaló. Y cerró “Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o yo siento que se le complica, tampoco sirve. Y la tele, en ese sentido, se regula bastante sola. Yo tengo esa idea. Se ve si alguien tiene ganas de hacer una nota, si alguien no tiene ganas de hacer una nota...Y, para mí, cuando alguien no quiere estar en televisión te aguanta muy poco la situación".