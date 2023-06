Guido Kaczka dijo lo que todos piensan de la renuncia de Nicole Neumann de El Trece: "Muy poco"

Guido Kaczka rompió el silencio tras la controversial decisión de Nicole Neumann de abandonar Los 8 Escalones. La postura del conductor de El Trece.

Guido Kaczka se mostró abierto a dialogar sobre la renuncia inesperada de Nicole Neumann como jurado de Los 8 Escalones. El conductor que trabaja en El Trece explicó cómo tomó la salida de la mediática y los mensajes que intercambiaron previo a su salida. "No me dio detalles", dijo.

Los 8 Escalones es el programa que mejor le va a El Trece a tal punto de que semanas atrás, le gano en el mano a mano a Masterchef. A pesar del buen momento, hubo una situación que sorprendió al mundo de la televisión y fue la renuncia de Nicole Neumann. "Me mandó un mensaje y me dijo 'tengo mucho tema y con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco'", reveló Guido Kaczka en diálogo con el móvil de LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV.

"Yo le dejé las puertas abierta, le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba en el programa. No me dio detalles, me dijo que tenía temas", agregó el conductor. Los motivos de su salida son varios: por un lado, su conflicto legal con Fabián Cubero por un tema económico; por el otro, el distanciamiento de su hija. Además, tenía todo preparado para casarse a fines del 2023 pero un escándalo que involucró al papá de su pareja Manuel Urcera -dueño de una empresa- cambió todo. Es por eso que prefirió no exponerse tanto para abocarse a otras cuestiones.

"Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o se le complica, tampoco le sirve. Se ve si alguien tiene ganas de hacerlo o no", sostuvo Guido. Y concluyó: "Cuando alguien no quiere estar en televisión, aguanta muy poco la situación, es mejor ser claros y si no puede, hacer el duelo. Los programas necesitan gente que quieran hacerlo".

No terminó el secundario y ganó los 3 millones: el participante que emocionó a todos en Los 8 Escalones

Un joven de 17 años se presentó a Los 8 Escalones del Millón (El Trece) y sorprendió a Guido Kaczka y a todos sus contrincantes al ganar el premio. La gran mayoría de los participantes del programa son adultos, muchos de ellos, con títulos universitarios y vastos conocimientos, lo que les permite acertar las preguntas. Sin embargo, este no fue el caso de Juan Ignacio, quien se llevó los tres millones de pesos sin siquiera haber terminado el secundario.

Al presentarse, el joven contó que tenía 17 años y que había ido al concurso con el objetivo de ganar el premio y ayudar económicamente a su familia y para pagar sus estudios. Además, le confesó al conductor que todavía no había terminado la escuela. “Estoy estudiando para técnico electromecánico, son 7 años", explicó. "¿Sabés un montón?", le preguntó Kaczka.

“Algo sé. Estoy haciendo el secundario en el Don Bosco de San Isidro. Voy a seguir estudiando Ingeniería Civil. Sé de algunas cosas, pero no de todo”, respondió el participante. Sin embargo, a medida que avanzaba el juego, iba acertando todas las preguntas. Finalmente, se consagró como ganador en la gran final. Cuando Guido le preguntó qué iba a hacer con el dinero, respondió: "Pagaría los estudios, la facultad, los cursos que haga. Y la otra parte se la daría a mi familia, por todos los años que me bancaron”.

Al recibir el premio, el joven se quebró en llanto y recibió un cálido abrazo de su madre. “¡Este pibe no para de darte alegrías!", le dijo el conductor a la mujer. "No para de darnos alegrías, hace muchos años", respondió la mujer, emocionada. "Se ve, y tu hija también. Linda familia, parecen. Juan Ignacio, ¿volvés el lunes por los 6 millones de pesos?", le preguntó al joven. "Por supuesto", respondió Ignacio, con total seguridad.