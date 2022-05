Guido Kaczka cruzó a un participante de Los 8 Escalones: "No me gusta"

Guido Kaczka lanzó un fuerte comentario contra un participante de Los 8 Escalones y se vivió un tenso momento en el programa de El Trece.

Guido Kackza vivió una llamativa situación en Los 8 Escalones. Durante la transmisión del pasado lunes 2 de abril, el conductor se enojó con la actitud de un participante y lo cruzó en pleno programa de El Trece, donde el ambiente quedó muy tenso.

En la edición de Los 8 Escalones versión "kids" (niños), Ángel -un hombre que acompañó a su nieto Ezequiel- sorprendió al conductor, quien rápidamente preguntó: "¿Qué dice Ángel?". "'Embocale (a la pregunta) o te doy un cococho...'. Me quiere pegar", señaló el adulto. Y el niño intervino para aclarar: "Él antes me dijo que si le erraba, me pegaba así que... yo digo lo mismo".

Inmediatamente después, y asombrado por el mensaje violento que hay detrás del diálogo que hubo entre el hombre y el niño, Guido expresó: "Ah, ¿así se dicen? Perdón... ¿y cómo es el 'cococho'?". Luego, el presentador se acercó y le consultó a Ezequiel. "Así", precisó, dando a entender que se trataba de un golpe en la cabeza. "No me gusta el cococho...", lo cruzó el conductor.

Guido Kaczka se molestó con un participante de Los 8 Escalones.

"Bueno, la pregunta para Ángel es...", continuó Kaczka, que trató de cambiar de tema para continuar con el juego del programa. "Ricky Maravilla popularizó la canción 'Violeta'. ¿Verdadero o falso?", preguntó. "Verdadero", respondió el hombre. De todas formas, el conductor le indicó: "Es incorrecto. La respuesta es 'falso'...".

La crisis de Guido Kaczka en El Trece: el fracaso en el rating

El líder de Los 8 escalones sufre en la actualidad porque su programa fue aplastado en la audiencia por la novela turca Fugitiva, la gran apuesta de Telefe que además marcha cada vez mejor con relación a las repercusiones en las redes sociales. Los registros de una nueva jornada nocturna fueron negativos para el medio de Adrián Suar.

Para empezar, vale la pena destacar que Guido Kaczka suele recibir números muy bajos de Telenoche, todo lo contrario a lo que le sucede a Fugitiva después de Telefe Noticias. No obstante, esa realidad no puede funcionar como excusa, ya que a medida que se desarrollan los programas Los 8 escalones sigue sin repuntar en el rating.

La noche del lunes 25 de abril de 2022 a las 21.22, Telefe Noticias marcaba 13.2 puntos y Los 8 escalones, 6.6. Sin embargo, hacia las 22.19, Guido Kaczka logró acortar la brecha y creció hasta colocarse en los 7.9 contra los 12 de Fugitiva, que más allá de los vaivenes en las cifras lideró toda la noche. El final de un nuevo capítulo de la tira extranjera fue la mejor noticia para El Trece, ya que pasó a comandar con un pico de 12.1 frente a los 11 de El primero de nosotros.