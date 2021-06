Grupo Clarín vs. Mirtha Legrand y los Viale: explotó todo

Intrusos detalló el paso a paso de una nueva interna que tiene a Clarín, El Trece, la diva, "Juanita" y "Nacho" como protagonistas. Cuál fue el punto de quiebre y cómo sigue esta historia de egos personales.

Las internas no paran de explotar en el Grupo Clarín y en El Trece. Ahora, los protagonistas son Juana e Ignacio Viale, Mirtha Legrand y Ricardo Roa, uno de los editorialistas más importantes del conglomerado de medios liderado por Héctor Magnetto. Según Intrusos (América TV), los problemas no solamente no cesan, sino que con el correr de los días van en crecimiento.

Todo comenzó luego de una entrevista de la diva a Mauricio Macri cuando todavía era el presidente de Argentina, allá por marzo de 2017. En aquel entonces, a la jornada siguiente del reportaje, Roa publicó una columna de opinión en la que destrozaba a la exactriz por las preguntas que le había hecho al jefe de Estado, que no fueron las que Clarín esperaba.

Es que el exmandamás de Boca había quedado muy mal parado ante una consulta de la conductora acerca de cuánto ganaba un jubilado en el país, ya que dio una respuesta fallida. Por otra parte, había desmentido a otro de los columnistas principales de Clarín, Marcelo Bonelli, al negar que el expresidente español Felipe González le haya preguntado “cuándo iban a meter presa a Cristina Fernández de Kirchner".

En el artículo de opinión de Roa titulado "Mirtha Legrand, la desilusionada", el periodista la castigó duramente, la trató de "avinagrada" y cuestionó algunas expresiones de ella, que había dicho entre otras cosas: "En Cambiemos no ven la realidad y cometen muchos errores".

"Esas no fueron preguntas, sino afirmaciones o palazos, Legrand ya no se hace cargo de la campaña hecha a favor de Macri antes de su elección. Habla como una votante desilusionada, habla en nombre de los votantes desilusionados. Mirtha, avinagrada, no encuentra contradictorio leer chivos y publicidades desde la misma quinta presidencial”, había escrito por entonces Roa, entre otras cosas.

Clarín vs. Mirtha Legrand: cuando Roa la trató de "avinagrada" por su entrevista a Macri en 2017.

Como reacción casi inmediata, "Nacho" Viale había contestado crudamente: "A Mirtha le molestó, para mí es un editorial errado. No sólo me pareció raro, sino que me extraña de Roa porque me parece un editorial básico en un estudiante de periodismo. ¿Es un pecado tener 90 años? Ojalá llegue Roa a los 90 y pueda tener la lucidez de escribir o de hacerle una entrevista al Presidente, como hizo Mirtha el sábado".

A partir de allí, empezó entonces una guerra sin cuartel entre las partes mencionadas, con algunas "batallas" virales como los tuits de "Nacho" y ciertas declaraciones de "Juanita" que no gustaron en la cúpula de Clarín.

El último capítulo de esta disputa

Lo que según Intrusos terminó de irritar a Legrand y a sus nietos fue la nota publicada por el ya citado diario el domingo 27 de junio de 2021 y titulada, con relación a la lucha por el rating, "Juana Viale vs. Andy Kusnetzoff: el clásico de los sábados terminó en goleada".

Allí, tanto la conductora como el productor del ciclo que va a la noche por la pantalla de El Trece sintieron que se tomaron revancha de manera despectiva y que quieren desprestigiar el trabajo que hace "Juanita" en reemplazo de su abuela, en este contexto de pandemia de coronavirus. Sin embargo, esta trama promete más episodios a corto y mediano plazo...