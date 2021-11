Grave denuncia de Nicole Neumann contra Poroto Cubero: "Ya hubo carta documento"

El abogado de Nicole Neumann rompió el silencio y habló sobre una nueva denuncia a Fabián Cubero.

Nicole Neumann y Fabián 'Poroto' Cubero están enfrentados desde hace meses por distintas cuestiones en relación a sus tres hijas en común: Indiana, Allegra y Sienna. Después de que sus respectivos abogados llegaran a acuerdos para los diferentes conflictos, ahora surgió uno más: la deuda alimentaria que Cubero tendría con las tres nenas.

Según contó el abogado de Nicole Neumann, Federico Fleitas, en diálogo con el programa A la tarde, el exfutbolista no está cumpliendo con la parte que le corresponde por sus hijas. Anteriormente, Fleitas tuvo que hacer acuerdos con el abogado de Fabián por varios temas, entre ellos, por las restricciones que él y Nicole se pusieron mutuamente para prohibirse publicar fotos de sus hijas en las redes sociales.

“Hace un mes firmamos un acuerdo importante respecto a los bienes, respecto a las medidas precautorias que había y respecto a las fotos de sus hijos”, comenzó el abogado de Nicole. “Ahora estamos teniendo conversaciones con el abogado de él porque hay una deuda alimentaria por parte de él. Ojalá que la podamos arreglar”.

“Me sorprende lo de la cuota alimentaria. Yo tenía entendido que estaba todo al día y que estaba todo bien”, comentó una de las panelistas. “No. Hay una deuda alimentaria de más de un año”, repitió el representante de Neumann. “Acá hay dos expedientes, un acuerdo de alimentos que no se está cumpliendo. Hace un mes se lograron acuerdos importantes, logramos consenso, pero ahora hay otro problema”.

“Se llama ‘alimentos’ para abarcar distintos tipos de gastos, no es la comida, obviamente”, explicó. “¿Cómo Nicole dejó pasar un año de deuda?”, se preguntó otra panelista. “Yo la represento a ella hace tres meses, así que la verdad que desconozco. Hubo un intento de modificación por parte de los dos. Nicole para que se aumente y él para que se baje, pero eso todavía no está resuelto. No puedo adelantar información. Ya hubo carta documento y se hará lo que corresponda si no se llega a un acuerdo”, cerró el abogado.

La discusión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por su hija Indiana

La semana pasada, su hija mayor, Indiana, de 13 años, debutó en el modelaje en el desfile de la Argentinian Fashion Week. Si bien esta decisión fue de la niña, mientras Nicole la alentó, Cubero opinó que todavía es demasiado chica para iniciarse en ese mundo.

“Se animó, arrancó como su iniciativa y obviamente decidí acompañarla. Pero bueno, me costó un poco porque obviamente no estoy tan abierto a que ella inicie tan pronto. Pero bueno, vamos a acompañarla porque es su deseo”, expresó Fabián, en diálogo con Intrusos. Cuando los periodistas le preguntaron si hubo conflictos con Neumann por este tema, él explicó: “No, conflictos no. Sí algunas diferencias. Yo soy más cauteloso”.