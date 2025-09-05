Grave denuncia de María Valenzuela contra Rodolfo Ranni: "Me estaba haciendo daño"

María Valenzuela contó por qué se bajó de una obra que iba a protagonizar con Rodolfo Ranni.

En una entrevista con La Nación, María Valenzuela sorprendió al hablar de su fallida participación en la obra La noche de la basura, proyecto que iba a compartir con Rodolfo Ranni. La actriz aseguró que tomó la decisión de abandonar el espectáculo porque el vínculo con su compañero de elenco le estaba haciendo mal.

“Me tuve que bajar porque me estaba enfermando”, expresó sin rodeos. Luego añadió: “No recibí buen trato de parte de él. Su personalidad me estaba haciendo daño. Por eso me bajé de la obra, aún necesitando el trabajo. Sabía que si seguía me iba a terminar enfermando y mucho”.

María Valenzuela contó todo de su interna con Rodolfo Ranni.

Valenzuela relató que Ranni solía decir frases como “Acá se hace lo que digo yo”, lo que le generaba una gran incomodidad: “Eran cosas que me sacudían y me hacían daño espiritualmente, me sentía con una fragilidad muy grande, por eso tomé la decisión de irme. No estaba dispuesta a soportar algo que me hacía daño”.

La actriz confirmó que presentó una denuncia en la Asociación Argentina de Actores, donde acusó al actor de “abuso de poder y misógino”. Al mismo tiempo, reveló que, en medio de su delicado momento de salud, recibió un llamado sanador de Ricardo Darín, con quien estaba distanciada.

Qué había dicho Rodolfo Ranni sobre la salida de María Valenzuela de la obra

Consultado tiempo atrás, Rodolfo Ranni contó que la producción le informó sobre la decisión de Valenzuela de bajarse de la obra. “Ensayamos algunos días, pero después me dijeron que María decidió bajarse”, señaló.

El actor agregó: “Me dijeron ‘la decisión fue de ella, dijo que no podía seguir’ y ahí convocaron a Graciela (Pal). Y para mí fue una alegría enorme. Nos conocemos hace 60 años, hicimos teatro, televisión. Nos divertimos mucho, pero también trabajamos muy seriamente”.