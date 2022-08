Grave denuncia de Fariña contra Luis Majul que podría llevarlo a la cárcel: "Me amenazaban"

Leonardo Fariña sorprendió con una gravísima denuncia contra Luis Majul.

Leonardo Fariña pasó por W: Ver y Rever, el programa que conduce Nicolás Wiñazki por la pantalla de Todo Noticias, y sorprendió al hacer una inesperada denuncia contra Luis Majul. "Me amenazaban", contó el falso arrepentido del juicio sobre la obra pública de Santa Cruz.

En los últimos días volvió a quedar de manifiesto en la Argentina la existencia del lawfare luego de que el fiscal Diego Luciani asegurara en su alegato que tenía acreditado que entre el 2003 y el 2015 había funcionado una "asociación ilícita" comandada por Cristina Kirchner. Tras estas declaraciones, quien volvió a aparecer en los medios fue nada menos que Leonardo Fariña, el falso arrepentido.

Fariña visitó el pasado martes a Nicolás Wiñazki en W: Ver y Rever, el programa que conduce por la pantalla de Todo Noticias. Ahí escupió todo su odio contra la Vicepresidenta -con quien durante el juicio por la obra pública en Santa Cruz aseguró que tenía una enemistad manifiesta- pero también sorprendió con una inesperada declaración contra un colega operador mediático de Wiñazki.

Es que Fariña venía contando que mientras era parte del Programa Nacional de Protección a Testigos había sufrido diversas amenazas y amedrentamientos. Repentinamente, el falso arrepentido comenzó: "Yo tenía que ir a declarar o tenía que dar una nota y amenaza telefónica". "De hecho un día que iba a dar una nota a otro programa de televisión, me amenazan a mí mediante el conductor", agregó Fariña.

Instantes después, aclaró quién era el conductor a través del que lo habían amenazado: "Era (Luis) Majul en ese momento". Ante la inesperada denuncia contra su colega operador macrista, Wiñazki solo atinó a hacer una mueca de incomodidad y asentir en silencio.

Wiñazki confesó que TN ayudó a perseguir a Cristina

El periodista Nicolás Wiñazki reveló al aire de su programa diario que la señal macrista TN "tuvo algo que ver" con la persecución a la familia de Cristina Kirchner. "Nosotros no hicimos el caso Hotesur y el caso Los Sauces. Obviamente, tuvimos algo que ver pero no todo que ver", confesó Wiñazki, admitiendo que TN persiguió a la familia de la actual Vicepresidenta. Y agregó: “Voy a confesar una cosa y no me importa nada de lo que digan. Cuando supe que el fallo iba a salir como salió, lloré, es verdad y es lo que sentí. No me importa nada, ríanse de mí, pero lo que hizo Cristina la perjudica muchísimo”, señaló el periodista macrista.