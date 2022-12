Grave denuncia de Cinthia Fernández contra Nico Ochiatto: "Me quiso pegar"

La mediática Cinthia Fernández expuso una incómoda historia sobre el conductor Nico Occhiato de la etapa en que el conductor salía con la actriz y bailarina Flor Vigna.

Cinthia Fernández lanzó una preocupante revelación que no dejó bien parado al conductor Nicolás Occhiato y reveló cuál fue su reacción ante el desagradable arranque del ex de Flor Vigna. "Me agarró detrás de cámaras", disparó la mediática, sin anestesia.

Invitada a LAM (América TV), Cinthia Fernández cruzó a la panelista Estefi Berardi, quien se mantuvo al margen de emitir juicio de valor en el difícil conflicto que atraviesan la mediática y Matías Defederico, su expareja, aunque reveló que "la desbloqueó de WhatsApp". Pasada la incomodidad del comienzo, el programa recordó al ciclo de entretenimientos Combate (El Nueve) y Fernández disparó una fuerte denuncia contra Nicolás Occhiato, que en ese momento estaba de novio con la actriz y bailarina Flor Vigna: "Me quiso pegar".

Aportando más detalles sobre la polémica situación, Cinthia sostuvo: "Yo me estaba peleando con Flor (Vigna) ahí y Nico (Occhiato) me agarró detrás de cámara y me dijo: 'vení, que lo arreglamos entre nosotros dos'". "Hoy estaría preso", arremetió Marcelo Polino, también invitado al magazine de Ángel de Brito.

"La verdad esa fue una época en la cual Nico estaba medio boludo", finalizó Fernández obteniendo una mirada irónica del conductor, interesado en seguir indagando en la revelación.

Cinthia Fernández reveló que se encontró con Milei: "Ya tuve tres"

"Me contaron que a Cinthia Giselle Fernández el espacio de Javier Milei le ofreció una candidatura", soltó Doman ante la mirada atónita de Fernández. "Soy una cajita de Pandora, amor. Sí, es verdad. Ya tuve tres reuniones. Yo en las elecciones anteriores saqué 90 mil votos más los que me chorearon porque nunca aparecieron las boletas", respondió sorprendida la panelista.

Cinthia contó que le gustaría meterse en política pero al mismo tiempo le da miedo. "Ganas porque me fue muy bien, porque me gusta muchísimo, porque a la causa la sigo defendiendo hasta el día de hoy", explicó Fernández en alusión a su lucha por las mujeres que no reciben la cuota alimentaria por parte de los padres de sus hijos.

"No me hagas la gran Doman, respondeme la pregunta: ¿vas a ser candidata o no?", consultó Doman. "Después del viernes te contesto", soltó la madre de Bella, Charo y Francesca Defederico. Y cerró: "Tengo miedo porque la pasé mal, porque me amenazaron, se me cagaron de risa".