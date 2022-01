Grave denuncia contra Roberto Giordano: "Trató de ocultar a su madre"

El periodista de farándula Luis Ventura reveló una durísima verdad oculta del famoso estilista Roberto Giordano.

Luis Ventura lanzó una filosísima denuncia contra Roberto Giordano, a quien acusó por una polémica actitud de su pasado enmarcada en un acto de xenofobia. El periodista de farándula escrachó al famoso estilista que reside en Uruguay y no se guardó ningún detalle sobre la funesta anécdota que expone al creador de 'qué noche, Teté'.

Procesado por insolvencia fraudulenta, Giordano se fue de Argentina muy enojado y actualmente vive en Uruguay, lejos del glamour y las pasarelas que otrora lo vieron en el más alto de los picos mediáticos. En un repaso de archivo del programa A la tarde (América TV) Ventura lo escrachó con la siguiente revelación: “Él tenía problemas de piel. Dicen que él siempre trató de ocultar a su madre por el color de su piel".

Tras lanzar la fuerte primicia, profundizó: "Porque él, digamos, siempre tuvo una ‘mentalidad rubia’. Él buscaba lo glamoroso, lo impecable y su condición de morocho no lo ponía de buen humor”. En un intento por frenar las declaraciones del periodista, la conductora Karina Mazzocco aclaró: "Es delicado lo que estás diciendo, Ventura”.

“Perdón, esto que te digo es verdad. Trataba de evitar fotos del pasado. Él es del sur, de Quilmes, de familia laburante, pero vinculado al mundo de la política. De ahí su presencia en los campeonatos del mundo”, sentenció el periodista, alimentando la acusación que marca a Giordano por xenofobia.

Grave denuncia contra Roberto Giordano por estafa y maltrato: "Las modelos lloraban"

Meses atrás, en el mismo programa, la experta en moda Matilda Blanco acusó a Giordano de maltrato laboral, ya que ha trabajado en algunos de sus desfiles: "Trabajé con él en el 2000. Había maltratos. Eran momento difíciles para modelos que querían acceder y que estaban empezando, había momentos non sanctos. Las modelos lo pasaban mal, lloraban. No solo había maltrato de la gente con la que trabajaba, sino de parte de él. Las que no tenían una agencia que las defendían, trataban de acceder con lo que podían". "Las llevaba a Punta del Este en micro, las hacía desfilar, no les daba de comer y las mandaba de nuevo acá. Estamos hablando de las chicas que empezaban", sumó al respecto el peluquero Rubén Orlando.