Grave denuncia contra Gran Hermano y Telefe: el video que complica a Del Moro

Tras la gala de eliminación del pasado domingo 22 de enero, en la que Maxi quedó eliminado ante Ariel, una grave denuncia sacudió a la producción de Gran Hermano y Telefe. El video que se hizo viral en las redes sobre los particulares comentarios de Santiago del Moro.

En Gran Hermano se vivió una situación muy particular. Durante la emisión del pasado domingo 22 de enero, una grave denuncia sacudió a la producción del reality de Telefe tras los resultados de la votación en la que Maxi Giudici quedó eliminado ante Ariel Ansaldo. De hecho, y por medio de un video, en las redes sociales pusieron en duda las actitudes de Santiago del Moro antes de que se conociera quién se iría de la casa.

De acuerdo a lo que muestra un video publicado por la usuaria de Twitter @lauritamubfald, minutos antes de que se cerrara la votación, Del Moro realizó diversos comentarios sobre lo que podría suceder. "Cualquier cosa puede pasar", advirtió, a las 22.45 horas. Luego, a las 23.55 y mientras la gente de la tribuna cantaba "y Maxi no se va...", el conductor señaló: "Hinchada de Ariel e hinchada de Maxi...".

Como si fuera poco, a las 23.56 horas y cuando le entregaron el sobre con los resultados, Santiago del Moro no abrió el sobre, aunque señaló: "Llegó el momento de la verdad. Me voy a sorprender con ustedes... voy a la casa, silencio, por favor, con el permiso de GH".

Luego, y sin antes haber abierto el sobre, el animador del reality comenzó a hablar con los participantes de Gran Hermano y sostuvo: "Me voy a sorprender con ustedes... y la verdad que a veces intuyo algo hoy... le digo al jugador que sé que lo dio todo, que fue un gran participante, pero el público habló... y sí que habló...".

Santiago del Moro, denunciado por fraude en la eliminación de Maxi ante Ariel en Gran Hermano.

Inmediatamente después, Del Moro abrió el sobre, miró el resultado, y luego anunció: "¡Quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es Maxi!". ¿El resultado? Fue 52,02% para Maxi frente al 47,98% que recibió Ariel.

La reacción del público de las tribunas de Gran Hermano y la incomodidad de Santiago del Moro

Otra de las curiosidades de la noche se dio en las tribunas de Gran Hermano, donde el público presente reaccionó a la eliminación de Maxi y acusó a la producción de "fraude", situación que incomodó a Santiago del Moro. De hecho, en las redes hubo comentarios al respecto que destacaron esta escena. "La gente en el estudio gritando 'robo'. Del Moro no sabe dónde meterse . Da vergüenza semejante fraude y estafa", manifestó la cuenta de Twitter @piparitooo, entre otros comentarios que se destacaron en referencia al supuesto fraude que cometió la producción de Gran Hermano.

Las reacciones de las redes sociales con duras acusaciones contra la producción de Gran Hermano y Santiago del Moro

Alfa enfrentó a Ariel en Gran Hermano y Pluto TV cortó la transmisión

Walter "Alfa" Santiago decidió enfrentar a Ariel Ansaldo luego de escucharlo hablar ante las cámaras sobre su relación y Gran Hermano cortó sorpresivamente la transmisión. "Te empezaste a hacer el vivo conmigo", le reclamo el participante de 60 años al parrillero, con quien no tiene una buena relación y en la que hasta ya fue advertido por la producción para que no lo insulte más.

Desde que ingresaron a la casa más famosa del país, Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo no lograron acoplarse por completo a sus compañeros, que más allá de sus actitudes, no los recibieron ciertamente con los brazos abiertos. Sobre todo el parrillero de Berazategui, que choca constantemente con Alfa, quien en varias ocasiones le reclamó que le deje de hablar porque no se lo bancaba.

Consciente de la importancia del público, Ariel suele hablarle directamente a las cámaras de la casa para expresar lo que vive y siente durante su estadía en Gran Hermano. En la mañana de este sábado, cuando lo vio solo en la cocina, Alfa se acercó al parrillero para aclararle algunas cuestiones sobre su relación: "Che, mientras me afeitaba escuché tu discurso a las cámaras. Te comento que acá no hay ninguna agresión y no hubo ningún tipo de agresión, te comento".

"Acá vos entraste de una manera y yo te recibí de la mejor", le remarcó el participante de 60 años a su compañero. En ese sentido, Alfa lo enfrentó directamente: "Cuando te empezaste a hacer el vivo conmigo, no me gustó". Entonces, cuando el sexagenario hermanito le recordaba que lo había acusado públicamente por algún motivo, Gran Hermano cortó sorpresivamente la transmisión y puso en pantalla la pileta, en la que no había nadie. Claramente, la producción decidió guardarse esa discusión entre los participantes para mostrarla en la próxima gala que conduzca Santiago del Moro.