Grave denuncia contra Eli Sulichin, la novia de Benjamín Vicuña: "Violencia, discriminación e insultos"

Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña y amiga de Pampita, fue denunciada de maltrato por una exempleada doméstica.

Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña y amiga de Pampita, fue acusada de maltrato por una de sus exempleadas domésticas. La mujer, llamada Ángela Olareaga, se animó a contar todo lo que vivió durante estos años y anunció que ya se está encargando de llevar el tema a la Justicia.

Así lo anticipó la panelista Débora D’Amato en el programa A la tarde, presentándola como “la nueva malvada de la farándula”. Esta noticia resultó completamente inesperada para el público, ya que se había construido una imagen bastante angelical alrededor de la figura de Eli. Se decía que era “divina”, una persona “de buena familia y desinteresada de la fama”. Por lo cual, venía manteniendo un perfil muy bajo en los medios hasta el día de hoy.

“Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación, insultos. La denunciada por esta empleada es Eli Sulichin, la novia de Benjamín Vicuña. Ángela Olareaga hace su descargo público y anticipa que todo va a la Justicia”, anunció la panelista.

“La denunciante es una mujer que trabajó unos años en su casa, que tiene el día a día, que conoce la intimidad y terminó su vínculo laboral no de buena manera. Aún no se acercó a la Justicia. No cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado”, cerró. Esta es toda la información que hay hasta el momento y Débora prometió dar más detalles durante la siguiente emisión del programa.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña juntos en Punta del Este, Uruguay.

Quién es Eli Sulichin, la amiga de Pampita y nueva pareja de Benjamín Vicuña

Se dice que Sulichin y Vicuña se conocieron en el bautismo de la hija recién nacida de Pampita, Ana García Moritán, que tuvo con su nueva pareja Roberto García Moritán. También se sabe que es hija del dueño de un banco y que trabaja como empleada en una empresa de marketing. “Ella es divina, se llama Eli Suruchín. Es bella, no tiene problemas, no es interesada, no es trepadora. Tiene su vida muy tranquila, 32 años, una familia hermosa, es buena gente, labura y por eso estoy contenta. Aplaudo a Vicuña”, había anunciado Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Paula Varela, periodista de Intrusos, también sumó información sobre Eli y contó que antes de conocer a Vicuña estuvo en dos relaciones serias. En ambas situaciones, estuvo punto de casarse y nunca se concretó. “Terminó todo mal. Uno es el hermano de David Matalón, que es el dueño de una marca de ropa. Y el otro es Joaco, otro millonario y dueño de estas famosas botitas o borcegos que están muy de moda”, informó.