Gran Hermano: quién fue el primer nominado salvado de la eliminación

La ganadora de la inmunidad salvó a uno de sus compañeros de la instancia de eliminación y generó gran polémica.

Las estrategias de juego en Gran Hermano empiezan a salir a la luz. A medida que los días de convivencia avanzan, la producción del programa impone más consignas para incentivar la competencia. Sin ir más lejos, en la velada del jueves, Martina tuvo que salvar frente a sus compañeros a uno de los cuatro nominados en la placa.

Como la participante ganó la inmunidad de la semana tras haberse convertido en la líder, tenía la chance de salvar a uno de los cuatro nominados de la placa para que evite llegar a la instancia de eliminación que define el público. Entre sus elecciones se encontraban Tomás Holder, Walter "Alfa", Marcos o Agustín.

Desde un principio, muchas personas apuntaron a que Martina salvaría a Holder, ya que pertenece a su mismo equipo de juego bautizado como "Los 4 fantásticos". Sin embargo, la participante sorprendió al anunciar que, en primera instancia, decía salvar a Walter "Alfa".

"Lo tengo decidido desde un principio y me duele porque estoy dejando afuera a un amigo, pero le quiero dar una segunda oportunidad al Alfa para que aprenda a relacionarse con las mujeres", reveló Martina luego de anunciar su decisión.

Hay video: el primer beso entre dos participantes de Gran Hermano

La tensión en Gran Amor empieza a crecer a tan solo cuatro días de su debut en televisión. Ya salieron a la luz algunas internas en el juego e incluso las estrategias de cada uno para avanzar en la competencia. Pero lo que más sorprendió fue que ya se consolidó la primera pareja del reality show e incluso se filtró un video a los besos.

Se trata de Maxi, el cordobés, y Juliana, la última participante que ingresó al programa. A lo largo de los días que llevaron conviviendo, ambos participantes se mostraron muy cercanos. Incluso, durante la gala de nominación festejaron mutuamente cuando se enteraron que ninguno de los dos estaba en la placa para la posible eliminación. Sin embargo, parece que ahora decidieron dar un paso más.

En el video se puede ver a la pareja dándose un rápido beso y luego dirigiéndose nuevamente hacia donde estaban los demás participantes. La situación emitida por Pluto TV se viralizó rápidamente en redes sociales y muchos internautas salieron a opinar del tema. "Era obvio", "No me sorprende para nada" , "Me encanta, ninguno tiene pareja que le este esperando. Que sean felices nomás", fueron algunos de los comentarios que surgieron en Twitter a raíz de la publicación del video.