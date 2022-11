Gran Hermano: la novia de Maria Laura rompió el silencio y contó algo que nadie sabía

La novia de María Laura, "La Cata", de Gran Hermano, se cansó de las críticas y tomó venganza.

La novia de María Laura, también conocida como "La Cata", participante de Gran Hermano, tomó venganza en las redes sociales luego de que su pareja hablara mal de ella en varios episodios del reality.

"'Cata' hablando muy bien de su novia frente a todo el país", comentó irónicamente el influencer Fede Bongiorno a través de su cuenta de Twitter, junto con un video de María Laura criticando a su pareja, quien la está esperando afuera de la casa. Horas después, la novia de la participante apareció y se defendió de las acusaciones.

"Se me van a reír, pero tengo muchas ganas de que algún programa entreviste a la novia de 'Cata'. 'Cata' se la pasa hablando de que ella ha sido re infiel y ha estado con todas, pero anoche dijo que su novia la tiene harta con lo tóxica que es. Quiero escuchar el otro lado", sumó el usuario de la plataforma. Fue entonces cuando la novia de 'La Cata' hizo su aparición y dijo que la "tóxica" era ella.

"Soy la novia... ¡Y ella no cuenta lo tóxica que es! Que me quedo hablando con unas amigas media hora de más y ya llego y me planta cara de culo... Que me demoro media hora más en el trabajo y llego y está con cara de culo. Ahhh, pero eso no lo cuenta, jajaja", comentó la mujer desde el perfil de Twitter de María Laura. "Uso el Twitter de ella porque lo había hecho para Gran Hermano... Pero ahora que lo maneje Ponzio, jajajaja", sumó su pareja.

"Ya me puse en contacto con la novia de María Laura para que me pueda esclarecer un poco esta situación y que me cuente qué siente con todo lo que está pasando. Ahora depende de ella", comentó el autor del tweet. Su interacción se volvió viral en la plataforma y miles de seguidores del programa se mostraron desesperados por escuchar la parte de la historia de la novia de 'La Cata', quien hasta ahora no conversó con la prensa.

Qué dijo María Laura sobre su novia en Gran Hermano

María Laura habló sobre su relación con su novia en reiteradas ocasiones, pero durante una conversación en particular con Lucila "La Tora" y Juliana, criticó duramente a su pareja, a quien trató de celosa y controladora. Según el relato de la participante, un día había ido a tomar una cerveza con una amiga y su novia le había dejado varias llamadas perdidas porque había tardado más de lo acordado.

"Tres llamadas perdidas de ella. Mi amiga me dijo: 'Tomémonos otra cervecita'. Y yo la agarré y le dije: 'Gorda, te la debo, otro día'. Llegué a la casa y una calentura... Le dije: 'Pará, loca. No puede ser que yo salga a tomar una cerveza con una amiga y esté pendiente del celular. No me rompas con tus celos'", relató "La Cata". "Es una psicópata, ella", comentó "La Tora", y María Laura asintió.