Gran Hermano: la inesperada decisión de Maxi y Juliana que cambiará la casa

Maxi y Juliana de Gran Hermano sorprendieron con una importante decisión que sin dudas cambiará la dinámica de la casa más famosa del país.

Juliana Díaz y Maximiliano Giudici sorprendieron a todos cuando se viralizó una charla que tuvieron en la pileta mientras realizaban la prueba semanal, donde contaban una importante decisión que tomaron y que cambiará la dinámica de Gran Hermano. "¿Le contaste?", le preguntó Juliana al participante cordobés.

Uno de los grandes atractivos que tiene Gran Hermano son los constantes cambios que se viven en la casa, tanto por la dinámica misma de la convivencia como por las distintas estrategias que van teniendo los participantes a lo largo de la competencia. En ese sentido también son muy cambiantes las relaciones entre los integrantes de la casa, que pueden pasar del amor al odio en tan solo unos minutos.

La primera pareja la conformaron Juliana y Maxi, que comenzaron su romance a pocos días de haber ingresado y hasta tuvieron sexo en el reality de Telefe. Pero en las últimas horas tomaron una importante decisión que afectará a la dinámica de Gran Hermano. Fueron los mismos participantes quienes confirmaron su determinación con una breve charla que mantuvieron en la pileta.

"¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?", le preguntó Juliana a Maxi en referencia a Alexis mientras pedaleaban en el bote que Gran Hermano colocó en la pileta por la prueba semanal. La respuesta de su ahora expareja fue escueta pero contundente: "No, no hablé con nadie".

De esta forma se confirmó la ruptura de la primera pareja de la presente edición de Gran Hermano. Una de las especulaciones alrededor de esta separación sería que Maxi sospecha que Juliana tuvo algo que ver con el complot que se sancionó en la casa más famosa del país en las últimas horas.

La sanción de Gran Hermano a Walter "El Alfa"

En la noche del jueves, Gran Hermano convocó a todos los participantes a la sala principal de la casa y les comunicó cuál sería la sanción para Walter "Alfa" luego de sus dichos hacia Coti. "Walter hace algunas horas te he convocado al confesionario para hablar de un reciente episodio inaceptable y te anticipé que ibas a ser sancionado. Mi decisión es que estás nominado", anunció el dueño de la casa.

La situación generó gran tensión en la casa, y el participante decidió romper el silencio al pedirle disculpas a Coti frente a los demás compañeros. "Les quiero decir a todos que lo que yo hice es que hicimos una broma, estábamos todos jorobando. No tengo nada contra vos, no te quise hacer ningún daño ni acosarte como dijeron algunos por ahí", lanzó. Luego, sentenció: "No tenés por qué sentirte mal, vos no me hiciste nada a mí. Esto es un juego y si me nominaron voy a ir a placa y el domingo se irá quién se tenga que ir".