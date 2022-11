Gran Hermano: Coti explotó de furia y reveló quién quiere que abandone la casa

Coti explotó de furia y reveló qué participante quiere que se vaya el próximo domingo en la gala de eliminación.

Coti de Gran Hermano explotó de furia en una charla que tuvo con Daniela en la habitación de las mujeres y reveló qué participante desea que sea eliminado en la gala del próximo domingo. "Se tiene que ir. ¡Qué se vaya!", repitió la correntina varias veces mientras su compañera intentaba calmarla.

La casa de Gran Hermano vive en una situación de extrema tensión desde hace ya varios días con los constantes enfrentamientos entre Alfa y La Tora. Sus fuertes peleas hacen que los ánimos en general estén muy exaltados, y teniendo en cuenta que Nacho podría salvar a Lucila de dejar la casa por la inmunidad que ganó, el nerviosismo está a flor de piel en más de un participante.

La última en tener una crisis de nervios fue Coti, que está podrida de que La Tora la mencione y utilice para pelearse con Alfa, tras los repudiables dichos del participante de 60 años contra la correntina. "Qué hija de puta, pero se va a ir", explotó con su inconfundible tonada.

"Que se vaya, que se vaya. ¡No puede ser!", insistió muy enojada Coti, mientras Daniela intentaba calmarla para que su amiga no sufriera una sanción de Gran Hermano, algo muy usual en las últimas semanas. Antes de salir de la habitación, la correntina siguió con su descargo, aunque también le agradeció a su compañera sus intentos por serenarla: "Se tiene que ir. ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Dios!".

Lo cierto es que La Tora es una de las participantes que más repudio genera tanto dentro de la casa como afuera, y al estar nominada su continuidad corre serio peligro. Pero como su amigo Nacho es uno de los que ganó la inmunidad, Lucila tiene chances también de salvarse de ser la cuarta integrante de "Los Monitos" en abandonar el reality de Telefe.

El enojo de Marianela Mirra con Jorge Rial

El conductor de Argenzuela había soltado que Mirra en su edición de GH cobró notoriedad en la última etapa, cuando hizo la espontánea a Diego Leonardi, y ella se descargó al respecto de manera contundente: "Me analizás con quién me acuesto, gustos sexuales y ahora soy mala estratega. Limpiate la boca. Hoy te puedo decir yo a vos: no te quieren ni los perros. Pasó de moda la averiguación que querés llevar de la gente. Dejá vivir en paz". El conductor y la participante del famoso reality están enfrentados desde hace años, pese a que en un primer momento estuvieron muy cerca y hasta habrían mantenido un breve y fogoso romance.